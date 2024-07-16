ماكرون يبحث الحرب بين إسرائيل وحماس مع قادة مصر وقطر والبحرين

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باريس (رويترز) – قالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون تحدث يوم الثلاثاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة لبحث الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وفرنسا عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويعيش فيها عدد كبير من السكان اليهود والمسلمين. كما قُتل رهائن يحملون الجنسية الفرنسية في الهجمات التي قادتها حماس يوم السابع من أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي.

وتلعبت قطر أيضا دورا متزايد الأهمية في جهود الوساطة. وقد توسطت قطر وفرنسا في يناير كانون الثاني في اتفاق مع إسرائيل وحماس لتوصيل أدوية عاجلة للرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وقال مكتب ماكرون في بيان “ندد الرئيس بالضربات الجوية الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مدارس تابعة للأمم المتحدة وكذلك مواطنين نازحين في مخيم المغازي للاجئين والتي خلفت عددا كبيرا من الضحايا المدنيين”.

وأضاف البيان “كما أكد مجددا إصرار فرنسا على أن تفرج حماس فورا عن الرهائن”.