مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

ماكرون يحث إسرائيل على تسريع وتيرة سحب قواتها من لبنان

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

بيروت (رويترز) – دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل يوم الجمعة إلى تسريع انسحاب قواتها من جنوب لبنان مع اقتراب الموعد النهائي للانسحاب بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار أنهى حربها مع جماعة حزب الله العام الماضي.

وفي حديثه خلال زيارة لبيروت، قال ماكرون إن السلاح يجب أن يكون بيد الجيش وحده في لبنان وعبر عن دعم بلاده لتعزيز انتشار الجيش اللبناني في الجنوب.

وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس اللبناني الجديد جوزاف عون‭‭‭ ‬‬‬”نحتاج إلى انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي”.

وكان عون قائدا للجيش اللبناني حتى انتخابه رئيسا للدولة هذا الشهر.

وتابع ماكرون قائلا “نحن نؤيد… زيادة قوة القوات المسلحة اللبنانية وانتشارها في جنوب البلاد… القوات المسلحة اللبنانية تشكل ركيزة أساسية لسيادة لبنان”.

وماكرون هو أول رئيس دولة أجنبي يزور بيروت منذ أن انتخب مجلس النواب اللبناني عون رئيسا في التاسع من يناير كانون الثاني الجاري، في ما اعتُبر مؤشرا على تحول في ميزان القوى في البلاد بعد الحرب التي أضعفت جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر تشرين الثاني ونص على انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان خلال 60 يوما وسحب حزب الله لجميع مقاتليه وأسلحته من الجنوب.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
54 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيرالدين وونغ ساك هُوي

هل سمعت شيئًا عن الدبلوماسية السويسرية وترغب في أن نتحقق من صحته؟

ليس كل ما يُتداول عن العلاقات الخارجية لسويسرا دقيقًا أو مفهومًا بشكل صحيح. هل صادفت.ي ادعاءات أو مفاهيم خاطئة مشابهة حول دور سويسرا في العالم؟

شارك في الحوار
1 إعجاب
1 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

شارك في الحوار
10 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية