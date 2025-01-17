ماكرون يحث إسرائيل على تسريع وتيرة سحب قواتها من لبنان

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بيروت (رويترز) – دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل يوم الجمعة إلى تسريع انسحاب قواتها من جنوب لبنان مع اقتراب الموعد النهائي للانسحاب بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار أنهى حربها مع جماعة حزب الله العام الماضي.

وفي حديثه خلال زيارة لبيروت، قال ماكرون إن السلاح يجب أن يكون بيد الجيش وحده في لبنان وعبر عن دعم بلاده لتعزيز انتشار الجيش اللبناني في الجنوب.

وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس اللبناني الجديد جوزاف عون‭‭‭ ‬‬‬”نحتاج إلى انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي”.

وكان عون قائدا للجيش اللبناني حتى انتخابه رئيسا للدولة هذا الشهر.

وتابع ماكرون قائلا “نحن نؤيد… زيادة قوة القوات المسلحة اللبنانية وانتشارها في جنوب البلاد… القوات المسلحة اللبنانية تشكل ركيزة أساسية لسيادة لبنان”.

وماكرون هو أول رئيس دولة أجنبي يزور بيروت منذ أن انتخب مجلس النواب اللبناني عون رئيسا في التاسع من يناير كانون الثاني الجاري، في ما اعتُبر مؤشرا على تحول في ميزان القوى في البلاد بعد الحرب التي أضعفت جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر تشرين الثاني ونص على انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان خلال 60 يوما وسحب حزب الله لجميع مقاتليه وأسلحته من الجنوب.