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ماكرون يحث على ضبط النفس في لبنان بعد موجة انفجارات

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باريس (رويترز) – قالت الرئاسة الفرنسية يوم الخميس إن الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى اتصالات هاتفية مع قادة سياسيين وعسكريين كبار في لبنان ومكالمة منفصلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحثهم على ضبط النفس بعد موجة انفجارات لأجهزة اتصال لاسلكية‭‭ ‬‬(بيجر) وأجهزة اتصال لاسلكية محمولة أخرى.

وذكرت الرئاسة أن ماكرون طلب من القادة اللبنانيين نقل رسائل إلى جماعات محلية، منها حزب الله، مفادها تجنب زيادة التصعيد، وذلك وسط مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا.

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