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ماكرون يحض على الاستثمار في أوروبا “المستقرة”

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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت المتموّلين الأجانب إلى الاستثمار في أوروبا “المستقرة” بما فيها ألبانيا التي يتوقع انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي عام 2027. 

وأكد ماكرون أمام المنتدى الاقتصادي “الأولوية لأوروبا” في تيرانا، أن القارة “مكان مستقر وموثوق”. 

وأضاف “في هذا العالم المضطرب، لا تستهينوا بقوة هذه الصفات”، وذلك في المنتدى الهادف إلى ربط القادة والمبتكرين الأوروبيين بصناديق الثروة السيادية وقادة الأعمال في الشرق الأوسط وآسيا والولايات المتحدة 

وتابع “هنا في ألبانيا، من الواضح أن لديكم مدخل إلى غرب البلقان… لكنها أيضا نقطة محورية في منطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا”، مرجحا أن تنضم الى الاتحاد “في غضون عامين”.

وبدأت ألبانيا محادثات للانضمام إلى التكتل القاري في العام 2022. وتوقع رئيس وزرائها إيدي راما أن يتم ذلك في 2027 إذا سارت الأمور على ما يرام.

ويبلغ عدد سكان ألبانيا حوالى ثلاثة ملايين نسمة، وتُعد الأكثر تأييدا للاتحاد الأوروبي في البلقان. 

لكنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة لتلبية متطلبات الانضمام، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الفساد. 

فل/س ح/كام

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