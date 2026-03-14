ماكرون يدعو إسرائيل إلى “محادثات مباشرة” مع لبنان ويعرض استضافتها في باريس

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت إسرائيل إلى القبول بإجراء “محادثات مباشرة” مع الحكومة اللبنانية ومختلف مكونات المجتمع، معربا عن استعداده لتسهيلها واستضافتها في باريس.

وكتب ماكرون في منشور بالعربية عبر منصة إكس “يجب بذل كل ما من شأنه الحيلولة دون انزلاق لبنان إلى الفوضى. على حزب الله أن يوقف فورا نهجه التصعيدي. وعلى إسرائيل أن تتخلى عن أي هجوم واسع النطاق، وأن توقف غاراتها المكثفة، في وقتٍ فرّ فيه بالفعل مئات الآلاف من السكان من القصف”.

وأشار ماكرون إلى أنه أجرى مباحثات الجمعة مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأكد الرئيس الفرنسي أن الحكومة اللبنانية أبدت “استعدادها للدخول في محادثات مباشرة مع إسرائيل. وينبغي أن تكون جميع مكوّنات البلاد ممثَّلة فيها”.

وأضاف “على إسرائيل أن تغتنم هذه الفرصة للشروع في محادثات والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإيجاد حل دائم، وتمكين السلطات اللبنانية من تنفيذ التزاماتها بما يعزّز سيادة لبنان”.

وأبدى ماكرون استعداد فرنسا “لتيسير هذه المحادثات من خلال استضافتها في باريس”.

ردا على مقتل المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، جرّ الحزب الذي تمده طهران بالمال والسلاح منذ تأسيسه، لبنان الى أتون حرب جديدة بدأها في الثاني من آذار/مارس بإطلاق صواريخ على اسرائيل. وتردّ الأخيرة بغارات واسعة النطاق وتوغل بري وإنذارات إخلاء هجّرت مئات الآلاف.

وفي خطابه المتلفز الثاني منذ بدء النزاع، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الجمعة إنه مستعد “لمواجهة طويلة”، مؤكدا أنه يخوض “معركة وجودية” ولن يسمح لإسرائيل بتحقيق أهدافها بـ”إلغائه”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية