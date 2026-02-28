ماكرون يدعو لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن إيران

reuters_tickers

2دقائق

باريس 28 فبراير شباط (رويترز) – دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قائلا إن اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران له “عواقب وخيمة” على السلام والأمن الدوليين.

وذكر مكتب ماكرون أنه أجرى أحاديث منفصلة مع زعماء السعودية والإمارات وقطر والأردن ورئيس إقليم كردستان العراق.

وقال الرئيس الفرنسي على إكس إن باريس مستعدة لتوفير الموارد اللازمة لحماية أقرب شركائها بناء على طلبهم.

وقال ماكرون على إكس “التصعيد الحالي يشكل خطرا على الجميع، ويجب أن يتوقف. على النظام الإيراني أن يدرك أنه لم يعد أمامه خيار سوى الانخراط في مفاوضات بنية حسنة لإنهاء برامجه النووية والصاروخية الباليستية، فضلا عن ممارساته التي تزعزع استقرار المنطقة”.

وأضاف “هذا أمر بالغ الأهمية لأمن الجميع في الشرق الأوسط”.

وتابع “يجب أن يتمكن الشعب الإيراني أيضا من بناء مستقبله بحرية. فالمجازر التي يرتكبها النظام الإسلامي تشوه سمعته وتستلزم منح الشعب صوتا. وكلما كان ذلك أسرع كان أفضل”.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل شن ضربات على إيران اليوم، وهو ما يدخل الشرق الأوسط في صراع جديد يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سينهي تهديدا أمنيا للولايات المتحدة ويتيح للإيرانيين فرصة إسقاط حكامهم.

(إعداد محمود سلامة وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمد اليماني)