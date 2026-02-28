ماكرون يدعو لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن إيران

reuters_tickers

1دقيقة

باريس 28 فبراير شباط (رويترز) – دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قائلا إن اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران له “عواقب وخيمة” على السلام والأمن الدوليين.

وقال ماكرون على إكس “التصعيد الحالي يشكل خطرا على الجميع، ويجب أن يتوقف. على النظام الإيراني أن يدرك أنه لم يعد أمامه خيار سوى الانخراط في مفاوضات بنية حسنة لإنهاء برامجه النووية والصاروخية الباليستية، فضلا عن ممارساته التي تزعزع استقرار المنطقة”.

وأضاف “هذا أمر بالغ الأهمية لأمن الجميع في الشرق الأوسط”.

بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل شن ضربات على إيران اليوم، وهو ما يدخل الشرق الأوسط في صراع جديد يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سينهي تهديدا أمنيا للولايات المتحدة ويتيح للإيرانيين فرصة إسقاط حكامهم.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)