The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ماكرون يدعو لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن إيران

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

باريس 28 فبراير شباط (رويترز) – دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قائلا إن اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران له “عواقب وخيمة” على السلام والأمن الدوليين.

وقال ماكرون على إكس “التصعيد الحالي يشكل خطرا على الجميع، ويجب أن يتوقف. على النظام الإيراني أن يدرك أنه لم يعد أمامه خيار سوى الانخراط في مفاوضات بنية حسنة لإنهاء برامجه النووية والصاروخية الباليستية، فضلا عن ممارساته التي تزعزع استقرار المنطقة”.

وأضاف “هذا أمر بالغ الأهمية لأمن الجميع في الشرق الأوسط”.

بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل شن ضربات على إيران اليوم، وهو ما يدخل الشرق الأوسط في صراع جديد يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سينهي تهديدا أمنيا للولايات المتحدة ويتيح للإيرانيين فرصة إسقاط حكامهم.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية