ماكرون يزور قبرص الاثنين مع نشر فرنسا سفنا حربية في المتوسط

يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبرص الاثنين، بحسب ما أفاد مكتبه، في وقت أرسلت فرنسا سفنا حربية إلى المتوسط بعد هجوم بمسيّرات استهدف قاعدة بريطانية في الجزيرة قبل أيام.

وسيلتقي ماكرون نظيره القبرصي نيكوس خريستوديليدس ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس في بافوس للتعبير عن “التضامن” مع الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وتقديم تفاصيل عن الخطوات الرامية “لتعزيز الأمن حول قبرص وفي شرق المتوسط”.

تأتي الزيارة على وقع الحرب الدائرة في الشرق الأوسط منذ بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل مهاجمة إيران يوم 28 شباط/فبراير.

واستُهدفت قاعدة بريطانية في قبرص الاثنين بمسيّرات إيرانية الصنع، ما دفع ماكرون إلى إرسال حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول إلى المتوسط وفرقاطة ووحدات دفاع جوي إلى قبرص.

وقال الإليزيه إن “هذه الزيارة تهدف للتعبير عن تضامن فرنسا مع قبرص، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تربطنا بها شراكة استراتيجية” واستُهدفت مؤخرا “بعدة ضربات بمسيّرات وصواريخ”.

وأضاف أن الزيارة إلى قبرص ستتيح لماكرون “التشديد على أهمية ضمان حرية الملاحة والأمن البحري في البحر الأحمر ومضيق هرمز، خصوصا عبر عملية أسبيدس البحرية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي”.

استهدفت عدة هجمات سفنا تبحر في مضيق هرمز منذ بدأت الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

ويمر حوالى 20 في المئة من النفط في العالم وحوالى 20 في المئة من الغاز الطبيعي المسال عادة عبر المضيق الحيوي.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن الاجتماعات في قبرص ستركّز أيضا على سلامة المواطنين الأوروبيين في المنطقة وستدعم عمليات إعادتهم إلى بلدانهم.

وهناك حوالى 400 ألف مواطن فرنسي إما يعيشون في بلدان متأثّرة بالحرب الجارية التي امتدت إلى الخليج ولبنان والعراق، أو يزورونها.

وتمكّن 4300 شخص من العودة إلى فرنسا منذ بدء الأعمال العدائية، بحسب الخارجية الفرنسية.

كما أرسلت بريطانيا ودول أخرى بينها إيطاليا سفنا حربية إلى قبرص لتعزيز دفاعات الجزيرة.

