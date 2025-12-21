The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ماكرون يصل إلى الإمارات الأحد

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

يصل الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون الأحد إلى الإمارات لقضاء يومين من عطلة عيد الميلاد مع الجنود الفرنسيين هناك وللقاء عدد من المسؤولين في هذا البلد الذي تأمل باريس تعزيز التعاون معه ولا سيما في مجال مكافحة المخدرات.

ويصل ماكرون إلى أبو ظبي صباح الأحد برفقة وزيرة الجيوش كاترين فوتران، ويلتقي عددا من المسؤولين، بحسب الرئاسة الفرنسية.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمناقشة “تعزيز الشراكة الاستراتيجية” بين البلدين، ولا سيما “في مجال الأمن والدفاع”.

وتسعى باريس للحصول على دعم الإمارات في مكافحة الاتجار بالمخدرات.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، طلبت وزارة العدل الفرنسية من الإمارات تسليمها 15 مطلوبا في قضايا تهريب مخدرات.

وتشتبه فرنسا في انتقال بعض كبار تجار المخدرات إلى دبي حيث استحوذ بعضهم على مجموعة كبيرة من الأملاك.

وتنتشر في الإمارات قوة فرنسية قوامها 900 جندي، في قاعدة بحرية وقاعدة جوية وفي معسكر إماراتي، وهم ضمن عملية “شمال” في إطار التحالف الدولي لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، وضمن العملية الأوروبية لحماية التجارة البحرية من هجمات المتمردين الحوثيين في اليمن “أسبيدس”.

ودرجت العادة أن يمضي الرئيس الفرنسي أياما من عطلة الميلاد مع قوات منتشرة في الخارج.

وفي العام الماضي، أمضى ماكرون عطلة الميلاد مع قوات بلده المنتشرة في جيبوتي، وفي العام الذي سبقه في الأردن.

ليد/خلص/م ن

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية