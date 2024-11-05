ماكرون يعرض على كازاخستان مساعدة فرنسا في مجال النووي المدني

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أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء عن “مخاوف مشتركة” بشأن أوكرانيا مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، حليف موسكو، الذي يقوم بزيارة دولة لفرنسا، وعرض مساعدة بلاده لأستانا في تطوير النووي المدني.

وبعد عام على زيارة ماكرون لكازاخستان، أبدى الرئيسان خلال لقاء في قصر الإليزيه رغبة مشتركة في تعزيز “الشراكة الإستراتيجية” بين فرنسا والدولة الواقعة في آسيا الوسطى والتي تعتبر حليفا اقتصاديا وعسكريا لروسيا التي تتقاسم معها أكثر من 7500 كلم من الحدود المشتركة.

وأشار ماكرون إلى “تطابق كبير في وجهات النظر حول التحديات الدولية الكبرى” ولا سيما “التمسك ذاته بالنهج التعددي واحترام ميثاق الأمم المتحدة والنظام الدولي القائم على قواعد تنطبق على الجميع في كل الظروف”.

وشدد على أن ذلك ينطبق على الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022، محذرا بأن هذه الحرب “تحمل كذلك عواقب خطيرة على الأمن النووي والأمن الغذائي واحترام حقوق الإنسان، وأعرف بهذا الصدد أن لنا هواجس مشتركة ورؤية مشتركة”.

من جانبه، اكتفى توكاييف بالقول للصحافيين إنه “من الضروري تسوية” النزاعات “بطرق سلمية وسياسية-دبلوماسية”.

وشهدت الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات والعقود بينها عقد مع مجموعة “الستوم” الفرنسية العاملة في كازاخستان منذ 2010، لإمداد البلد بقاطرات كهربائية.

وتم التوقيع كذلك على خارطة طريق من أجل شراكة إستراتيجية في قطاع المعادن الحساسة لفترة 2024-2026، وفق مبادرة اتخذها البلدان العام الماضي خلال زيارة ماكرون إلى أستانا.

من جهة أخرى، عرض الرئيس الفرنسي على كازاخستان “استعداد وخبرات” بلاده وشركاتها من أجل “التقدم” نحو تطوير الطاقة النووية، بعد استفتاء فتح المجال لبناء أول مفاعل نووي في هذا البلد الذي يعتبر أول منتج لليورانيوم في العالم.

فف/دص/كام