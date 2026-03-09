ماكرون يعلن أن أمن قبرص من أمن أوروبا ويعزز الانتشار البحري بالمنطقة

afp_tickers

6دقائق

أعلن إيمانويل ماكرون الاثنين في قبرص أن أي هجوم على قبرص هو هجوم على أوروبا، مع تعزيز نشر القطع الحربية الفرنسية في ظل الحرب في الشرق الأوسط، على أن تُرسل بعدها إلى المنطقة مهمة دولية “دفاعية بحتة” لإعادة فتح مضيق هرمز والسماح بتدفق النفط والغاز.

زار الرئيس الفرنسي المطار العسكري في بافوس، جنوب غرب الجزيرة المتوسطية، والذي استُهدف بطائرة مسيّرة بعد وقت قصير من بدء الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران في 28 شباط/فبراير، ليُعرب عن دعمه لنظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس.

وصرح ماكرون “عندما تُهاجَم قبرص، تُهاجَم أوروبا”، موضحا أن “الدفاع عن قبرص هو بطبيعة الحال مسألة أساسية لبلادكم، ولجارتكم، الشريكة والصديقة اليونان، لكن أيضا بالنسبة الى فرنسا ومعها الاتحاد الأوروبي”.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي كان يقف إلى جانب الرئيسين القبرصي والفرنسي “لن نقبل بتعريض أي شبر من الأراضي الأوروبية، ومنها قبرص، للخطر”، مؤكدا أن ما يتم القيام به هي “عمليات دفاعية بحتة، بعيدة كل البعد من أي اشتباك عسكري”. فقد نشرت كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا فرقاطة في المنطقة.

توجه ماكرون بعد الظهر إلى حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول، الراسية حاليا قبالة سواحل جزيرة كريت، بعد أن أمر بتحويل مسارها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط إثر اندلاع الحرب بعد هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير.

وأوضح ماكرون أن حاملة الطائرات هذه هي محور انتشار بحري فرنسي واسع النطاق، سيشمل أيضا “ثماني فرقاطات” و”حاملتي مروحيات برمائيتين” في منطقة شاسعة تضم شرق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر ومضيق هرمز في الخليج.

– تنسيق دول مجموعة السبع –

وأعلن ماكرون أن فرنسا ستسهم بفرقاطتين “على المدى الطويل” في عملية أسبيدس التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عام 2024 في البحر الأحمر، تحت قيادة اليونان. وتشارك فرقاطة فرنسية في العملية.

ودعا رئيس الوزراء اليوناني القادة الأوروبيين إلى “تعزيز هذه العملية بمزيد من السفن الحربية”.

في الأثناء، أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده “للتكيف وزيادة تعزيز” مهمات الإسناد البحري، وفق ما أشارت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بعد اجتماع عبر الفيديو مع عدد من قادة الشرق الأوسط.

علاوة على ذلك، قال الرئيس الفرنسي: “نحن بصدد إعداد مهمة دفاعية هي مهمة إسناد بحتة، تهدف إلى السماح في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء المرحلة الأشدّ سخونة من الحرب، بمرافقة سفن الحاويات وناقلات النفط، لإعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا”.

وأضاف أن هذا الأمر “ضروري للتجارة الدولية، وكذلك لتدفق الغاز والنفط اللذين يجب أن يعود تصديرهما ممكنا من هذه المنطقة”، بعد أن تسبب إغلاق المضيق جراء الحرب بارتفاع كبير في الأسعار.

وأكد إيمانويل ماكرون أنه يُعدّ لهذه المهمة “السلمية تماما” مع شركاء “أوروبيين وغير أوروبيين”. ويُجري الجانب الفرنسي حاليا مناقشات لا سيما مع الهند ودول آسيوية أخرى متضررة من الوضع الراهن.

تستعد فرنسا التي تتولى رئاسة مجموعة السبع هذا العام، لاجتماع وزراء الطاقة الثلاثاء على هامش قمة باريس حول الطاقة النووية المدنية.

وقال الرئيس الفرنسي “أبديت رغبتي في أن نتمكن من القيام بتنسيق وثيق على مستوى مجموعة السبع لإدارة قضايا الطاقة على النحو الأمثل”.

وأضاف للصحافيين أن دول المجموعة وهي فرنسا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وكندا، واليابان تدرس، من بين خيارات أخرى، الاستعانة باحتياطياتها الاستراتيجية.

أتاحت الزيارة القصيرة إلى قبرص لإيمانويل ماكرون فرصة لإعادة التأكيد على أهدافه الأخرى، بما فيها حماية دول الخليج المستهدفة بالضربات الإيرانية، وحماية المواطنين الفرنسيين في المنطقة.

وبعد اتصاله برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في طريقه إلى قبرص صباحا، دعا الرئيس الفرنسي مجددا حزب الله الموالي لإيران إلى “وقف جميع الضربات من الأراضي اللبنانية”.

وقال “يجب عندها على إسرائيل وقف عمليتها العسكرية وضرباتها على لبنان في أسرع وقت ممكن لتمكين لبنان من استعادة سيادته ووحدة أراضيه، ولتمكين القوات المسلحة اللبنانية، وهي الجهة الشرعية الوحيدة، من ضمان أمن أراضيها”.

فل/ص ك/ب ق