ماكرون يعلن من كينيا استثمارات في إفريقيا بقيمة 23 مليار يورو

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا، وذلك في اليوم الأول من القمة الفرنسية الإفريقية في نيروبي، داعيا الى توجيه الجهود نحو “الاستثمار” بدلا من المساعدات العامة التي لم تعد أوروبا قادرة على تقديمها بسخاء.

وتُقام هذه القمة التي تحمل عنوان “إفريقيا إلى الأمام” Africa Forward للمرة الأولى في بلد ناطق بالإنكليزية، هو كينيا، وبدأت أعمالها الاثنين في يوم تمحور حول الشباب والرياضة والثقافة والأعمال، على أن ينصب التركيز في اليوم الثاني الثلاثاء على مشاركة قادة دول القارة.

وأوضح ماكرون أن فرنسا ستساهم بأكثر من نصف هذا الاستثمار، مع 14 مليار يورو موزعة بين القطاعين العام والخاص، على أن تساهم أطراف إفريقية بالمليارات التسعة الأخرى.

وستخصص هذه الاستثمارات لقطاعات مثل التحول في مجال الطاقة، والرقمنة والذكاء الاصطناعي، و”الاقتصاد الأزرق” (المعني باستغلال البيئة البحرية والحفاظ عليها)، إضافة الى الزراعة والصحة، بحسب ما أوضح الاليزيه.

وكان ماكرون قال في وقت سابق الاثنين “في العادة، كان هذا النوع من القمم يبدأ باجتماع بين المسؤولين الفرنسيين والأفارقة”، وكان المسؤولون الفرنسيون يقولون فيه للأفارقة “إليكم ما هو جيد لكم، سنساعدكم”.

وشدّد نقلا عن الرئيس الكيني وليام روتو على أن “هذا لم يعد إطلاقا ما تحتاج إليه إفريقيا ولا ما تريد أن تسمعه”.

وأضاف “نحن أيضا لم نعد نملك كامل الإمكانات”، وذلك في إشارة إلى تراجع المساعدات العامة للتنمية في فرنسا كما في سائر الدول الغربية التي تواجه أزمات في ماليتها العامة.

ولاحظ الرئيس الفرنسي أن “إفريقيا تحقق النجاح” و”هي تحتاج إلى استثمارات كي تصبح أكثر سيادة”.

بدوره، أكد روتو أنّ الحاجة إلى استثمارات في قطاع التعليم والبنى التحتية، تهدف خصوصا إلى مواكبة الثورة التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي مقابلة نشرتها الاثنين مجلتا “جون أفريك” و”ذي أفريكا ريبورت”، ذكّر ماكرون بأنه بادر إلى “إدانة الاستعمار بقوة” منذ 2017، سنة وصوله إلى السلطة.

وردّا على الانتقادات للقوى الاستعمارية السابقة، رأى أن “أوروبا تدافع عن النظام الدولي، وعن تعددية الأطراف، وعن سيادة القانون، وعن تجارة حرة ومفتوحة”، في حين أن الولايات المتحدة والصين “تتصرفان بمنطق المواجهة التجارية” من دون احترام القواعد.

