ماكرون يلتقي ستارمر لبحث قضية الهجرة

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التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في داونينغ ستريت الأربعاء غداة بدء زيارة الدولة الأولى له إلى المملكة المتحدة حيث من المقرر أن يبحثا في قضية الهجرة غير النظامية الشائكة عبر المانش.

وذكر داونينغ ستريت أن المحادثات ستتطرق إلى قضايا سياسية تتعلق بالأمن والدفاع والهجرة غير النظامية، وذلك بعدما احتفى الثلاثاء في قصر ويندسور مع الملك تشارلز الثالث بـ”الوفاق الودي” الذي يجمع بين البلدين.

عبر أكثر من 21 ألف مهاجر قناة المانش في قوارب صغيرة من أوروبا منذ مطلع العام 2025، وهو رقم قياسي جديد، في حين وعد رئيس الوزراء العمالي الذي تولى السلطة قبل عام بـ”استعادة السيطرة على الحدود”.

واكد ستارمر الأربعاء أمام مجلس العموم “أننا نعمل بتعاون وثيق مع الفرنسيين حول هذه القضية”.

ومن المقرر أن تُعقد قمة الخميس بمشاركة الزعيمين ونحو 12 وزيرا من الجانبين للبحث في هذه القضية.

ولدى وصوله إلى داونينغ ستريت، قال ماكرون “تمثل زيارة الدولة هذه والقمة فرصة فريدة في هذه الأوقات الصعبة للعمل معا بشأن أوكرانيا و (…) تحقيق تقدم كبير في الدفاع والأمن والتكنولوجيا”، من دون أن يتطرق إلى قضية الهجرة.

وعلى الرغم من المبالغ التي تتلقاها من لندن لتمويل جزء من تأمين الحدود، تُتهم فرنسا بالتقصير في بذل الجهود الكافية للحد من الهجرة غير النظامية.

وذكر تقرير برلماني بريطاني أن لندن قدمت أكثر من 750 مليون يورو منذ العام 2018 لتمويل تأمين الحدود.

وستتناول المحادثات بشكل خاص مشروعا تجريبيا يقضي بتبادل المهاجرين وفق “مبدأ واحد مقابل واحد”، بحسب عدة مصادر.

– “وفاق ودي” –

وكان الرئيس الفرنسي وزوجته بريجيت غادرا قصر ويندسور، الواقع على بُعد نحو ثلاثين كيلومترا من لندن، بعد زيارة قبر الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في العام 2022.

وتُعد زيارة الدولة هذه أول زيارة لرئيس فرنسي إلى المملكة المتحدة منذ زيارة نيكولا ساركوزي في العام 2008، وأول زيارة لرئيس دولة من الاتحاد الأوروبي منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2020.

وأحيا البلدان علاقاتهما في العام 2023 بعد التوتر الناجم عن بريكست، خلال زيارة دولة قام بها ملك إنكلترا وقمة جمعت بين ماكرون ورئيس الوزراء ريشي سوناك آنذاك في فرنسا، معلنين بذلك بداية عهد جديد من “الصداقة الودية” على غرار “الوفاق الودي” الذي أُبرم في العام 1904.

وألقى ماكرون بعد ظهر الثلاثاء خطابا أمام البرلمان في قصر ويستمنستر في ما يعد “شرفا استثنائيا”، دعا فيه فرنسا والمملكة المتحدة إلى “العمل معا” من أجل حماية النظام العالمي الذي أُرسيت دعائمه بعد العام 1945، بدءا بدعم أوكرانيا وتعزيز الروابط بين لندن والاتحاد الأوروبي.

وفي سياق ذلك، تعهّد الرئيس الفرنسي تحقيق نتائج “ملموسة” خلال زيارته، خصوصا في مجالات التعاون في المجالين الاقتصادي والدفاعي ومكافحة الهجرة غير النظامية التي تمثل مصدر توتر بين البلدين.

ويعتزم البلدان الجاران تعزيز تعاونهما الدفاعي الذي رسّخته اتفاقات لانكستر هاوس عام 2010، والتي تشمل التعاون في المجال النووي وإنشاء قوة تدخل مشتركة وتصنيع مشترك للصواريخ.

– “التحديات نفسها” –

وعقد ماكرون صباح الأربعاء اجتماعا مع روّاد أعمال وعلماء في “إمبريال كوليدج لندن” لمناقشة التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي.

واعتبر أن المملكة المتحدة وفرنسا “تتصدران السباق في أوروبا لكنهما تتخلفان عن الولايات المتحدة والصين”.

واكد أن الشراكة بين البلدين “أمر حاسم، لأننا نواجه التحديات نفسها”.

ويلتقي لاحقا مجتمع المستثمرين ورجال الاعمال خلال عشاء رسمي على شرفه في مبنى غيلدهول التاريخي في لندن، بحضور نحو 650 شخصية من كبار رجال الاقتصاد والاستثمار.

وزار الرئيس الفرنسي أيضا المتحف البريطاني في إطار تعزيز التعاون الثقافي، حيث تم توثيق وإضفاء الطابع الرسمي على اتفاق إعارة مُطرّزة بايو الشهيرة التي تعود إلى القرن الحادي عشر، وتُجسّد غزو إنكلترا سنة 1066 بقيادة دوق النورماندي وليام الفاتح.

ستُعرض اللوحة في المتحف البريطاني بين أيلول/سبتمبر 2026 وحزيران/يونيو 2027، وفي المقابل، سيعير المتحف البريطاني فرنسا قطعا أثرية من بينها عناصر من كنز “ساتون هو” أحد أبرز مقتنيات المتحف.

فل/ماش-ريم/ب ق