ماكرون يندد “بكارثة غير مسبوقة بخطورتها” معلقا على خطة إسرائيل للسيطرة على غزة

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين بما وصفه بأنه “كارثة” وبالمضي “نحو حرب دائمة” عقب إعلان خطة إسرائيلية للسيطرة على مدينة غزة، مجددا اقتراحه بإنشاء “بعثة استقرار بتفويض من الأمم المتحدة” لتأمين قطاع غزة.

واعتبر الرئيس الفرنسي أن إعلان السلطات الإسرائيلية “توسيع عملياتها في مدينة غزة ومخيمات المواصي وإعادة احتلالها من إسرائيل يمثل كارثة غير مسبوقة بخطورتها ومضيا باندفاع نحو حرب دائمة”، بحسب الإليزيه.

واضاف أن “الرهائن الإسرائيليين وسكان غزة سيظلون أولى ضحايا هذه الاستراتيجية”.

وهذه التصريحات هي أول تعليق لماكرون على خطة اعلنتها الحكومة الاسرائيلية للسيطرة على مدينة غزة واستهداف ما تبقى من معاقل حماس، واثارت انتقادات شديدة حول العالم.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، من جانبه، الأحد أن هذا الخيار هو “أفضل وسيلة لإنهاء الحرب” ضد حماس في غزة.

واقترح الرئيس الفرنسي انشاء “تحالف دولي بتفويض من الأمم المتحدة”، مع منح “الأولوية لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في غزة ودعم سكانها وإرساء حوكمة سلام واستقرار” بحسب الإليزيه.

وأضاف في بيان “لقد أرسينا الأسس الوحيدة الموثوقة لذلك مع السعودية في نيويورك، بحصولنا، ولأول مرة، على نداء بالاجماع من الجهات الفاعلة الإقليمية لنزع سلاح حماس وإطلاق سراح الرهائن”.

تم تقديم هذا الاقتراح في 30 تموز/يوليو، خلال مؤتمر للأمم المتحدة يهدف إلى إحياء حل الدولتين لتسوية النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، تولت رئاسته فرنسا والسعودية، وأيدته 15 دولة أخرى (بينها البرازيل وكندا وتركيا والأردن وقطر ومصر والمملكة المتحدة) وأيضا الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وستكون هذه البعثة مكلّفة خصوصا حماية السكان المدنيين، و”دعم عملية نقل المسؤوليات الأمنية” إلى السلطة الفلسطينية وتوفير “ضمانات أمنية لفلسطين وإسرائيل، بما في ذلك مراقبة” وقف إطلاق نار مستقبلي.

واكد ماكرون أن “على مجلس الأمن الآن العمل على إنشاء هذه البعثة ومنحها تفويضا. وطلبت من فرقي العمل على ذلك مع شركائنا بدون تأخير”.

