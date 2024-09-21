مالكو أرض في تكساس يقيمون دعوى على “سبايس اكس” بتهمة التعدي على ممتلكات خاصة

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أقام مبتكرو لعبة “كاردز أغينست هيومانيتي” دعوى قضائية على شركة “سبايس اكس” التي يملكها إيلون ماسك، بتهمة الاستغلال غير القانوني لأرض يملكونها على الحدود بين تكساس والمكسيك.

وطالب المدّعون بتعويض مقداره 15 مليون دولار من الشركة التي قالوا إنها استخدمت الأرض لرمي “حصى ونفايات مرتبطة بابتكاراتها الفضائية ولركن جرارات”.

وأوضحوا في منشور عبر موقع إلكتروني، أنّ “شركة سبايس اكس كانت تصنّع أداة أو مركبة فضائية في مكان قريب من الأرض واعتبرت أن بإمكانها رمي نفاياتها على أرضنا الجميلة من دون الحصول على موافقتنا”.

وأضافوا “بعدما واجهناها، أعطتنا مهلة 12 ساعة لقبول عرض تافه بأقل من نصف قيمة أرضنا”.

ورفض المدّعون العرض ثم اتخذوا إجراءات قانونية في تكساس.

وتقع هذه الأرض على الحدود مع المكسيك. واشترتها “كاردز أغينست هيومانيتي” عام 2017 لمنع بناء جدار مناهض للمهاجرين كان يدعو دونالد ترامب إلى تشييده آنذاك.

وتمكّنت الشركة من شراء الأرض لقاء آلاف الدولارات، بعد حملة جمع للتبرعات.

وقال المدّعون عبر الموقع الإلكتروني “قدّم لنا 150 ألف شخص أموالهم التي حصّلوها بعد مشقة وتعب، وفي المقابل أقسمنا على حماية هذه الأرض من المليارديرات العنصريين ومشاريعهم الغبية”.

وتابعوا “وعدنا باستخدام كل أداة قانونية مُتاحة لنا لحماية هذه الأرض من الحقيرين كترامب وماسك”.

ولم ترد “سبايس اكس” عندما حاولت وكالة فرانس برس التواصل معها.

هج-رفو/رك/الح