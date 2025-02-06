ماليزيا: التهجير القسري للفلسطينيين سيشكل تطهيرا عرقيا

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كوالالمبور (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الماليزية يوم الخميس إن أي مقترح للتهجير القسري للفلسطينيين سيشكل تطهيرا عرقيا وانتهاكا للقانون الدولي، وذلك بعد أن اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطرة أمريكية على غزة.

وذكرت الوزارة في بيان “تعارض ماليزيا بشدة أي اقتراح يمكن أن يؤدي إلى التهجير القسري أو نقل الفلسطينيين من وطنهم. مثل هذه الأعمال غير الإنسانية تشكل تطهيرا عرقيا وتمثل انتهاكات واضحة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.

وأضافت الوزارة أنها تدعم حل الدولتين باعتباره الطريق إلى السلام والاستقرار الدائمين.