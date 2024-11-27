ماليزيا تسقط تهم فساد موجهة لنجيب رزاق في قضية صندوق “1 إم دي بي”

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سمحت محكمة ماليزية الأربعاء بإسقاط تهم الفساد الموجهة لرئيس الوزراء السابق نجيب رزاق في واحدة من عدة قضايا على صلة بفضيحة صندوق “1 إم دي بي” السيادي، وفق ما أفاد محاميه.

ويقبع نجيب في السجن حاليا بعدما دين في واحدة من خمس قضايا مرتبطة بصندوق “1 إم دي بي” الذي يشتبه بأنه تم اختلاس مليارات الدولارات منه. وسيخضع لمحاكمة أخرى اعتبارا من 2 كانون الأول/ديسمبر.

وترتبط التهم التي تم إسقاطها الأربعاء بدفعات قدرها 6,6 مليارات رينغيت (1,48 مليار دولار) يشتبه بأنها دُفعت لشركة الاستثمارات البترولية الدولية في أبوظبي.

وقال المحامي محمد فرحان محمد شفيع لفرانس برس “مارست المحكمة بشكل صحيح اختصاصها القضائي عبر إسقاط التهم عن موكلنا”.

وأضاف “جاء قرار اليوم بناء على عدم الإفصاح عن وثائق مهمة بعد ستة سنوات على تلاوة التهم الأولى، والتي تعد ضرورية لتحضير موكلنا لدفوعاته”.

كما أوضح فرحان أن محكمة كوالالمبور العليا أسقطت أيضا التهم الموجهة لحليف نجيب والأمين العام السابق للخزانة إروان سريغار عبدالله.

لكن بإمكان المدعين أن يطلبوا توجيه اتهامات مجددا إذا كشفوا عن الوثائق التي مُنع فريق الدفاع عن نجيب من الاطلاع عليها، نظرا إلى أن قرار المحكمة الأربعاء لا يعني تبرئته تماما.

وقدّم نجيب في تشرين الأول/أكتوبر اعتذارا على وقوع فضيحة “1إم دي بي” في عهده، لكنه شدد على أنه لم يكن على علم بالتحويلات غير القانونية من صندوق الدولة الذي بات خارج الخدمة.

كان للاتهامات بشأن سرقة مليارات الدولارات من الصندوق لشراء مقتنيات بدءا من يخت ضخم وصولا إلى عمل فني، دور رئيسي في دفع الناخبين للإطاحة بنجيب وحزب “المنظمة الوطنية للمالاي المتحدين” الذي حكم طويلا في انتخابات 2018.

وفتحت على اثر الفضيحة تحقيقات في كل من الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة حيث يشتبه بأنه تم غسل الأموال المختلسة.

بدأ نجيب قضاء فترة الحكم الصادر بسجنه 12 عاما في آب/اغسطس 2022 بتهم على صلة بإساءة استخدام الأموال العامة من وحدة “إس آر سي إنترناشونال” التابعة لصندوق “1إم دي بي”. وخفض مجلس العفو الماليزي مدة العقوبة إلى النصف لاحقا.

انتهت محاكمته بتهمة التلاعب في عمليات مراجعة الحسابات المرتبطة بصندوق “1إم دي بي” بتبرئته أمام المحكمة العليا في 2023.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، قضت محكمة كوالالمبور العليا بأنه سيتعين على رئيس الوزراء السابق البالغ 71 عاما أن يدافع عن نفسه في أربع تهم استغلال للسلطة مرتبطة برشاوى مفترضة قدرها 2,27 مليار رينغيت و21 قضية غسل أموال. ومن المقرر أن تبدأ هذه المحاكمة في الثاني من كانون الأول/ديسمبر.

وستبدأ محاكمة أخرى في قضية غسل أموال على صلة بمبلغ قدره 27 مليون رينغيت في نيسان/أبريل 2025.

وأفادت وزارة العدل الأميركية بأنه تمت سرقة أكثر من 4,5 مليارات دولار من “1إم دي بي” بين العامين 2009 و2015 من قبل مسؤولين كبار ومعاونيهم في الصندوق.

للك/لين/ب ق