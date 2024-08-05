ماليزيا تطالب ميتا بالاعتذار بعد حذف منشورات عن اغتيال هنية

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طالبت الحكومة الماليزية الاثنين شركة ميتا بالاعتذار بعد حذف منشورات لرئيس الوزراء حول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية في طهران.

وقال مكتب رئيس الوزراء أنور إبراهيم إن الشركة أزالت منشورين له على فيسبوك وإنستغرام على صلة باغتيال هنية الأربعاء في هجوم نُسب لإسرائيل.

وتضمنت منشورات أنور إبراهيم مقطع فيديو يظهر فيه وهو يقدم تعازيه عبر الهاتف لمسؤول في حماس.

على موقع إنستغرام، شارك رئيس الوزراء ملاحظة من ميتا مفادها أنها أزالت منشوره لارتباطه “بأفراد ومنظمات خطرة”. وتصنف إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حماس منظمة إرهابية.

وفي بيان صدر الاثنين، قال مكتب رئيس الوزراء الماليزي إنه “يعتبر أن إجراءات ميتا تنطوي على تمييز وغير عادلة وتمثل اعتداء صارخاً على حرية التعبير”.

ويطالب رئيس الوزراء باعتذار علني وتفسير مفصل، متهماً ميتا “بالجبن” بعد حذف منشوراته.

لم تعقب شركة ميتا على الفور على أسئلة فرانس برس حول المسألة.

في العام الماضي، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن “سياسات وممارسات ميتا تعمل على إسكات الأصوات المناصرة لفلسطين وحقوق الإنسان الفلسطيني على إنستغرام وفيسبوك”.

سش/ص ك/ب ق