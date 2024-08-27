مانيلا: بكين هي “أكبر مزعزع للسلام” في منطقة آسيان

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حذّر وزير الدفاع الفيليبيني الثلاثاء من أنّ الصين هي “أكبر مزعزع” للسلام في جنوب شرق آسيا حيث لا تنفك التوترات بين مانيلا وبكين تتصاعد بشأن شعاب مرجانية ومياه في بحر الصين الجنوبي تتنازع السيادة عليها الجارتان.

وقال غيلبرتو تيودورو في مؤتمر للقيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في مانيلا إنّ “الصين… هي أكبر مزعزع للسلام الدولي في منطقة آسيان”، في إشارة إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا.

ويأتي تصريح تيودورو بعدما ازدادت حدة التوتر بين بكين ومانيلا في الأشهر الأخيرة التي شهدت سلسلة مواجهات بين الطرفين في بحر الصين الجنوبي.

وتطالب الصين بالسيادة على كامل بحر الصين الجنوبي تقريبا بما في ذلك مياه وجزر قريبة من سواحل عدد من جيرانها، وقد تجاهلت حكما أصدرته محكمة دولية عام 2016 يفيد بأن مطالب بكين لا أساس قانونيا لها.

بام/بم