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مانيلا تتهم بكين بتصرف “محفوف بالمخاطر” في بحر الصين الجنوبي

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اتهم خفر السواحل الفيليبينيون الثلاثاء البحرية الصينية بتصرف “محفوف بالمخاطر” بعدما كادت إحدى مروحياتها تصطدم بطائرة استطلاع تابعة لهم في بحر الصين الجنوبي.

واقتربت المروحية الصينية من الطائرة التي كانت تقل مجموعة من الصحافيين إلى منطقة سكاربورو شول المتنازع عليها بين البلدين، حتى أن مصور وكالة فرانس برس الذي كان في الطائرة تمكن من رؤية طاقمها يصورهم بوضوح.

وقال خفر السواحل الفيليبينيون إن المروحية الصينية نفذت “مناورة محفوفة بالمخاطر” شكلت تهديدا جسيما على الطيار والركاب”، مشيرين إلى أن الطائرة اقتربت إلى مسافة “ثلاثة أمتار”.

شهدت جزيرة سكاربورو التي تبعد حوالى 220 كيلومترا من سواحل الفيليبين والتي سيطرت عليها الصين في عام 2012، توترات متكررة بين بكين ومانيلا. 

تطالب بكين بالسيادة على كامل بحر الصين الجنوبي تقريبا بما في ذلك المياه والجزر القريبة من سواحل عدد من الدول المجاورة، وتجاهلت حكما أصدرته محكمة دولية عام 2016 يفيد بأن مطالبها لا أساس قانونيا لها.

وفي حادثة منفصلة وقعت أيضا في بحر الصين الجنوبي، اتهمت أستراليا الأسبوع الماضي مقاتلة صينية بسلوك “غير آمن” بالقرب من إحدى طائراتها العسكرية في 11 شباط/فبراير.

جام/ريم/غ ر

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية