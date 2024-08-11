مانيلا تندد بتحركات بكين “غير القانونية والمتهورة” في بحر الصين الجنوبي

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ندد رئيس الفيليبين فرديناند ماركوس الأحد بـ”التحركات غير القانونية والمتهورة” التي يقوم بها سلاح الجو الصيني، غداة اتهام مانيلا القوات الجوية الصينية بمضايقة إحدى طائراتها أثناء قيامها بدورية فوق منطقة مرجانية متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وأعلن ماركوس في بيان أن الأعمال الصينية “غير مبررة وغير قانونية ومتهورة، لا سيما وأن الطائرة كانت تقوم بعملية روتينية للأمن البحري في المجال الجوي السيادي الفيليبيني”، معلقا على الحادث الذي وقع الخميس فوق جزيرة سكاربورو المرجانية.

ودان ماركوس الحادث “بشدة” معتبرا “من المقلق عدم وجود استقرار في مجالنا الجوي”.

وأعلن قائد القوات المسلّحة الفيليبينية الجنرال روميو براونر السبت أنّ طائرتين صينيتين “نفّذتا مناورة خطيرة … وأسقطتا إشارات تحذيرية على مسار طائرة إن سي-212 آي تابعة لنا”.

وأضاف أنّ التحرّك الصيني “عرّض أرواح أفرادنا الذين يقومون بعمليات الأمن البحري للخطر”.

ورد الجيش الصيني مؤكدا في بيان أنه اتخذ كل التدابير “للتصدي بصورة قانونية” للطائرة الفيليبينية بعد “تحذيرات متكررة”.

ودعا الفيليبين إلى وقف “الخروقات” حول المنطقة المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، مؤكدا أن “الصين تتمتع بسيادة غير قابلة للجدل على جزيرة هوانغيان (سكاربورو) والمياه المجاورة لها”.

ووقع الحادث بعدما أعلنت بكين الأربعاء إجراء مناورات عسكرية بالقرب من جرف سكاربورو، فيما باشرت الفيليبين مناورات بحرية وجوية مشتركة مع الولايات المتحدة وأستراليا وكندا تستمر يومين في بحر الصين الجنوبي.

كجم/دص/ريم