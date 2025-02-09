مايكروسوفت تعلن إنشاء صندوق لـ”الذكاء الاصطناعي المسؤول” في أبوظبي

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أعلنت شركة مايكروسوفت الأميركية الرائدة في مجال التكنولوجيا الأحد إنشاء صندوق لتعزيز الذكاء الاصطناعي “المسؤول” في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقالت مايكروسوفت عشية قمة حول الذكاء الاصطناعي في باريس إن هذه الخطوة “تهدف إلى تعزيز معايير الذكاء الاصطناعي المسؤول وأفضل الممارسات في الشرق الأوسط والجنوب العالمي”.

وأوضحت أن شركة تطوير الذكاء الاصطناعي الإماراتية جي42 (G42) وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ستشاركان أيضا في المشروع.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت في نيسان/أبريل 2024 أنها ستستثمر 1,5 مليار دولار في شركة جي42 التي يرئس مجلس إدارتها الشيخ طحنون بن زايد شقيق الرئيس الإماراتي ومستشار الأمن الوطني بالدولة.

بدورها اضطلعت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بدور في العديد من المبادرات التي أطلقت على هامش قمة باريس للذكاء الاصطناعي التي تجمع مسؤولين سياسيين ومن قطاع الأعمال إضافة إلى خبراء، يومي الإثنين والثلاثاء في العاصمة الفرنسية.

ويدعم هذا الجهد المعروف باسم “الاستعداد العالمي لمخاطر وسلامة الذكاء الاصطناعي” (GRASP) معهد “فيوتشر أوف لايف” للأبحاث ومقره في الولايات المتحدة، والذي كثيرا ما حذر من مخاطر تطوير الذكاء الاصطناعي.

وستتم مشاركة النتائج مع دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الغنية، وأعضاء مبادرة “الشراكة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي” (GPAI)، المجموعة التي تضم أكثر من 40 حكومة ستلتقي الأحد أيضا.

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة الى دور رائد في مجال الذكاء الاصطناعي مع عدد من مشاريع التعاون في فرنسا.

وأعلن معهد بوليتكنيك للهندسة في باريس عن شراكة في مجال الأبحاث مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي فيما وقع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان هذا الأسبوع اتفاقية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لبناء مجمع كبير محوره الذكاء الاصطناعي ومركز معلومات في استثمارات تصل إلى 50 مليار يورو.

داك/غد/ب ق