مايكروسوفت تعلن استثمار 17,5 مليار دولار في الهند “الأكبر” للشركة في آسيا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت مايكروسوفت الثلاثاء خططا لاستثمار 17,5 مليار دولار للمساعدة في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الهند، في خطوة وصفها الرئيس التنفيذي للشركة ساتيا ناديلا بأنها “أكبر استثمار لنا على الإطلاق في آسيا”.

وأعلنت العديد من الشركات العالمية استثمارات ضخمة هذا العام في الهند التي يتوقع أن يتجاوز عدد مستخدمي الإنترنت فيها 900 مليون بحلول نهاية العام.

وقال ناديلا على إكس “لدعم طموحات البلاد، تلتزم مايكروسوفت تخصيص 17,5 مليار دولار، وهو أكبر استثمار لنا على الإطلاق في آسيا، للمساعدة في بناء البنية التحتية والمهارات والقدرات اللازمة لمستقبل يكون فيه الذكاء الاصطناعي أولوية في الهند”.

وأعلن ناديلا ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد لقائه رئيس الوزراء ناريندرا مودي في نيودلهي، وقد شكر الزعيم الهندي على “المحادثة الملهمة حول فرصة الذكاء الاصطناعي في الهند”.

وذكرت مايكروسوفت في بيان أن الاستثمار سيوزّع على أربع سنوات مشيرة إلى أن إحدى الأولويات الرئيسية لخطتها الاستثمارية هي “بناء البنية التحتية الضخمة الآمنة… لتمكين تبني الذكاء الاصطناعي في الهند”.

وأضافت أن “جوهر هذا الجهد هو التقدم الكبير الذي يحرز في منطقة الحوسبة السحابة في جنوب وسط الهند ومقرها في حيدر أباد، والتي من المقرر أن تدخل قيد الخدمة منتصف عام 2026”.

من جهته، قال مودي إنه “سعيد” باختيار شركة التكنولوجيا العملاقة الهند كوجهة لأكبر استثماراتها في آسيا.

وصرح مودي على إكس “سيستغل شباب الهند هذه الفرصة للابتكار والاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي من أجل كوكب أفضل” مضيفا “عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي، فإن العالم متفائل بشأن الهند”.

ساي-اش-اسف/الح

