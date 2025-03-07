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مايكروسوفت ستستثمر 298 مليون دولار في الذكاء الاصطناعي في جنوب إفريقيا

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تعتزم مايكروسوفت تخصيص 298 مليون دولار “لتوسيع استثماراتها في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات” في جنوب إفريقيا، على ما أعلن نائب رئيس الشركة الأميركية براد سميث الخميس خلال مؤتمر في جوهانسبرغ.

وأشاد الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامابوزا بهذا الإعلان، بعد أسابيع من الجدل مع الإدارة الأميركية الجديدة. وقال “بالنسبة لنا، هذه فرصة استثنائية للحصول على استثمار بهذا الحجم”.

وأوضح سميث أن مجموع استثمارات مايكروسوفت المزمع تكريسها لمراكز البيانات في جنوب إفريقيا سيبلغ مليار دولار، بما يشمل مبالغ جرى الإعلان عنها سابقا.

وأعلن نائب رئيس شركة مايكروسوفت أيضا أن الشركة المتعددة الجنسيات ستقدم لـ50 ألف شخص تدريبا واسعا مع شهادات في هندسة الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وقال الرئيس الجنوب إفريقي الذي تعرّض لوابل من الانتقادات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مازحا “خلال محادثتنا، قلت له +براد، أنت شجاع للغاية+”.

وبموجب أمر تنفيذي، قطع ترامب كل المساعدات عن بريتوريا، متحدثا خصوصا عن المعاملة “غير العادلة” للأفريكانيين، وهم أحفاد المستعمرين الأوروبيين الأوائل، فضلا عن الشكوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

وكانت الشركة المتعددة الجنسيات قد أعلنت في كانون الثاني/يناير الماضي أنها ستقدم لمليون شخص من جنوب إفريقيا فرص تدريب في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بحلول عام 2026.

وقال سيريل رامابوزا، الذي تٌعدّ بلاده أول دولة في القارة الإفريقية ترأس مجموعة العشرين هذا العام، إن هذه الاستثمارات تأتي “في لحظة محورية”. ومن المقرر أن تستضيف قمة مجموعة العشرين في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقد جعلت بريتوريا من تعزيز التنمية “المنصفة والشاملة والعادلة” أحد أهدافها في جولة محادثات مجموعة العشرين هذه، والتي بدأت باجتماع لوزراء الخارجية قبل أسبوعين.

وتغيّب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن الاجتماع، متهما حكومة جنوب إفريقيا بـ”معاداة أميركا”.

جكب-كلف/جك/غ ر

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