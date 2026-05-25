ما نعرفه عن التفاهم المحتمل بين واشنطن وطهران

قللت كل من الولايات المتحدة وإيران من فرص التوصل إلى تفاهم سريع لإنهاء الحرب التي اجتاحت الشرق الأوسط وعطلت سوق النفط العالمية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إن الاتفاق مع طهران سيكون إما “عظيما ومجديا” أو “لن يكون هناك اتفاق” على الإطلاق.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه تم إحراز تقدم في المحادثات مع واشنطن، لكن التوصل إلى اتفاق لا زال يتطلب عملا.

فماذا نعرف عن التفاهم المحتمل؟

– الملف النووي –

أفاد بقائي السبت بالعمل على إعداد تفاهم من 14 بندا، يركز على “النقاط الأساسية لإنهاء الحرب المفروضة علينا”، على أن يتم لاحقا “خلال مهلة معقولة، من 30 الى 60 يوما، البحث في تفاصيل هذه النقاط والوصول الى إبرام اتفاق نهائي”.

وأكد أن المسألة النووية ليست جزءا من التفاهم الأولي، بل ستكون موضع مباحثات منفصلة في مرحلة لاحقة.

لكن صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين أميركيين لم تسمهم، أن أحد العناصر الرئيسية للاتفاق المقترح هو التزام واضح من طهران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

وذكرت الصحيفة أن سبل قيام إيران بذلك ستناقش في “جولة لاحقة من المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني”.

وأفادت وكالتا فارس وتسنيم الإيرانيتان بأن طهران لم تقدم حاليا أي تعهد بشأن برنامجها النووي.

وقالت فارس إن “إيران لم تتعهد في هذا الاتفاق بتسليم مخزونها النووي أو إزالة معدات أو إغلاق منشآت، ولا حتى بالالتزام بعدم تصنيع قنبلة نووية”.

وأفادت الوكالتان بأن المسائل المرتبطة بالملف النووي ستُبحث خلال 60 يوما من توقيع التفاهم.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي تواصل هاتفيا مع ترامب ليل السبت، إنه توافق مع الرئيس الأميركي على وجوب أن يضمن أي اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران، “التهديد النووي” الذي تمثّله إيران بالنسبة للدولة العبرية.

وأوضح “اتفقت أنا والرئيس ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يقضي على التهديد النووي بالكامل. هذا يعني تفكيك منشآت إيران لتخصيب اليورانيوم وإزالة المواد النووية المخصبة من أراضيها”.

– ما مصير مضيق هرمز؟ –

إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في المحادثات هي حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الممر الحيوي لشحنات النفط والتجارة العالمية والذي بات تحت السيطرة الإيرانية منذ اندلاع الحرب.

وتصر إيران على وجوب حصول السفن على إذن من قواتها المسلحة لعبوره، في حين تطالب الولايات المتحدة ودول عدة منها تلك الاقليمية، بعودة حرية حركة الملاحة في المضيق الى ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب في 28 شباط/فبراير.

وقال ترامب السبت إنه “إضافة إلى عناصر أخرى عدة في الاتفاق، سيتم فتح مضيق هرمز”، في تطور من شأنه أن يريح أسواق الطاقة العالمية.

لكن وكالة فارس قالت إن الاتفاق المحتمل، إذا أُنجز، سيحافظ على إدارة إيران للممر المائي الاستراتيجي.

وأفادت تسنيم بأن “وضع مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب”.

وأضافت أن “الحصار البحري، وفق الإطار المعلن، ينبغي أيضا أن يُرفع بالكامل خلال 30 يوما”، في إشارة إلى الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية، والذي بدأته وانشطن بعد سريان الهدنة في الثامن من نيسان/أبريل، قائلة إنه ربطا بمواصلة طهران إغلاق المضيق.

– الأموال والعقوبات –

تطالب إيران منذ فترة طويلة بالإفراج عن أصولها المجمدة في الخارج.

وبحسب تسنيم، فقد “أصرت إيران على أن يكون أي تفاهم أولي مشروطا بالحصول على جزء من هذه الأصول على الأقل”.

وأوردت الوكالة الأحد أنه “رغم النقاشات التي جرت اليوم، تواصل الولايات المتحدة إعاقة بعض بنود الاتفاق، خصوصا مسألة تحرير الأرصدة الإيرانية المجمدة، وحتى الآن تبقى هذه النقاط من دون حل”.

وهي كانت نقلت عن مصدر مطلع قوله إن إيران “شددت على أنه لن يكون هناك اتفاق ما لم يُفرج عن جزء محدد من الأصول الإيرانية المجمدة اعتبارا من المرحلة الأولى”. كما يجب “إرساء” آلية واضحة “لضمان استمرار الإفراج عن كل الأموال المجمدة”.

وبحسب فارس، فإن تفاهما محتملا سيشهد أيضا رفع الولايات المتحدة مؤقتا العقوبات المفروضة على النفط والغاز والبتروكيميائيات خلال فترة التفاوض.

– هل يشمل لبنان؟ –

تنفذ إسرائيل ضربات يومية في لبنان رغم اتفاق لوقف إطلاق النار أعلنه ترامب، قائلة إنها تستهدف حزب الله المدعوم من إيران. كما تحتل قواتها مناطق حدودية في جنوب لبنان، حيث تمنع السكان من العودة، وتقوم بنسف وتدمير منازل ومبانٍ.

وسبق لإيران أن شددت على أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يشمل كل جبهات الحرب الإقليمية، بما في ذلك لبنان، فيما أكد حزب الله السبت تلقيه رسالة من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يؤكد فيها دعم طهران للحزب.

وأفادت تسنيم بأنه “سيُعلن أولا عن مذكرة تفاهم تؤكد وقف القتال على كل الجبهات، بما في ذلك في لبنان”.

وأضافت أنه “بموجب الترتيب، يُتوقع أيضا من إسرائيل، بصفتها حليفة للولايات المتحدة، وقف الحرب في لبنان”.

وقال بقائي للتلفزيون الرسمي السبت إنه “في الوقت الراهن، أولويتنا المطلقة هي وضع حد للحرب على كافة الجبهات بما في ذلك لبنان”.

إلا أن نتانياهو شدد الأحد على أن ترامب أكد له “حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ضد التهديدات على كل الجبهات، بما فيها لبنان”.

