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مباحثات ألمانية إماراتية حول العلاقات الثنائية

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بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقالت الوكالة إن الوزيرين استعرضا “سبل تعزيز مسارات التعاون والشراكة في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والتجارية والطاقة والمناخ بما يدعم الأهداف التنموية للبلدين ويخدم مصالحهما المشتركة”.

كما بحث الجانبان “التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها”، وفق “وام”.

أم/

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية