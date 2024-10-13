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مباحثات إماراتية تركية في جنيف

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التقى رئيس المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي صقر غباش رئيس مجلس الأمة التركي نعمان كورتولموش، على هامش مشاركة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماعات الجمعية 149 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقالت الوكالة إن الجانبين بحثا خلال اللقاء “سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون البرلمانية القائمة بين المجلسين، والتنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وأكدا “أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية، بهدف تقوية أواصر علاقات الصداقة والتعاون المتميزة والمشتركة التي تربط دولة الإمارات والجمهورية التركية في مختلف المجالات”.

أم/

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية