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مباحثات بين الإمارات وإيطاليا

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 عقد رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش خلال زيارة عمل يقوم بها إلى إيطاليا، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب الإيطالي لورينزو فونتانا، في مقر المجلس في العاصمة روما، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وأكد الجانبان أهمية العلاقات بين البلدين التي تعود إلى عام 1972، والتي اتسمت بطابعها المتميز على مستوى المنطقة انطلاقا من الحرص المشترك على استدامة العمل الثنائي القائم على الاحترام المتبادل، وتحقيق مصالحهما الوطنية المشتركة من جهة، وانطلاقا من تقارب رؤى البلدين حيال القضايا الإقليمية والعالمية الراهنة والاتفاق على تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، من جهة أخرى.

وأشار غباش إلى “أهمية تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، في ظل المتغيرات الدولية وأهمية تعزيز الدبلوماسية البرلمانية بين المجلسين وضرورة تكثيف اللقاءات وتبادل الزيارات”.

وعبر غباش عن “تطلعه من خلال هذه الزيارة إلى فتح آفاق أوسع للتعاون المثمر بين المجلسين، وتعزيز عمل الدبلوماسية البرلمانية”، وفق “وام”.

أم/

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