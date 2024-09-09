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مباحثات بين الإمارات والهند

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 أجرى ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان محادثات رسمية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حول العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسُبل تعزيزها، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقالت الوكالة إن الجانبين ناقشا خلال لقاء عُقد في قصر حيدر أباد في نيودلهي، “مجمل العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسُبل تطويرها والارتقاء بها في ضوء ما تشهده من تقدم مستمر ضمن مختلف مسارات التعاون”.

كذلك، تمّ الإعلان عن “عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية ضمن إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين”.

وتشمل الاتفاقيات والشراكات التي تم توقيعها “مختلف المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك في القطاعين العام والخاص”، بما في ذلك اتفاقية بين شركة “أدنوك” النفطية الحكومية و”مؤسسة النفط الهندية المحدودة” لتوريد مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال على مدى 15 عاما.

أم/

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية