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مباحثات بين الرئيس الإماراتي ورئيس مجلس الدولة الصيني

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بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ أوجه التعاون بين بلديهما وسبل تعزيزها كما ناقشا الأوضاع في المنطقة وأهمية التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في غزة، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقالت الوكالة إن المسؤولَين ناقشا خلال لقاء عُقد في قصر الوطن في أبوظبي، “مستوى تطور التعاون خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعة والطاقة المتجددة والاستدامة إضافة إلى التعليمية والثقافية وغيرها من الجوانب”.

وأضافت أنهما استعرضا “تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأهمية الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان الحماية للمدنيين فيه وتوفير المساعدات الإنسانية الكافية والآمنة والمستدامة لهم إضافة إلى منع توسع الصراع في المنطقة”.

وفي أيار/مايو الماضي، زار الرئيس الإماراتي الصين حيث التقى الرئيس شي جينبينغ وشهدا على توقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم في مجالات عديدة.

وطورت دولة الإمارات العربية المتحدة المقربة جدا من الولايات المتحدة، علاقات مهمة مع الصين، خصوصا في مجال التكنولوجيا. 

أم/

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