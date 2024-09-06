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مباحثات بين رئيسَي الإمارات والكونغو الديموقراطية

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ناقش الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسكيدي سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتنموية والاستثمارية، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقالت الوكالة إن الشيخ محمد أكد خلال اللقاء الذي عُقد في قصر الشاطئ في أبوظبي “الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات بتعزيز تعاونها مع دول القارة الإفريقية لما يحقق المصالح المشتركة للجانبين ويدعم التنمية والاستقرار والازدهار في القارة”.

من جانبه، ثمّن تشيسكيدي “تعاون دولة الإمارات مع جمهورية الكونغو الديموقراطية ومبادراتها الإنسانية والتنموية في أفريقيا وجهودها الداعمة للمجتمعات المتأثرة بالأزمات في جميع أنحاء العالم”، وفق الوكالة.

أم/

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