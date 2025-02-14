مباحثات لوزير التجارة الخارجية الإماراتي مع ممثلي حكومات من آسيا وإفريقيا وأوروبا والأميركيتين

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أجرى وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع عدد من مسؤولي ووزراء الدول المشاركة في القمة العالمية للحكومات، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

وذكرت الوكالة أنّ الزيودي أكد خلال هذه الاجتماعات “التزام دولة الإمارات بالتجارة والاستثمار باعتبارهما محركاً رئيسياً للنمو المستدام”.

وتركزت النقاشات حول “سبل تعميق التعاون وتسريع تدفق السلع والخدمات وتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة”، بحسب الوكالة الرسمية.

وذكرت الوكالة أنّه في اجتماعين منفصلين مع كل من ليزا أرانيتا ماركوس، السيدة الأولى لجمهورية الفيليبين، وسونيكساي سيفاندوني، رئيس وزراء لاوس، ناقش الزيودي “الأهمية المتزايدة لمنطقة آسيان في إستراتيجية التجارة والاستثمار الخارجية لدولة الإمارات، والرغبة في تعزيز العلاقات مع هذه المنطقة التي تحظى بقطاعات تصنيع وإنتاج غذائي متطورة”.

وعقد الزيودي اجتماعات أخرى تناولت آفاق التعاون الثنائي مع عدد من دول الأميركيتين، وضمّت غابرييلا غارسيا، وزيرة الاقتصاد في غواتيمالا، وفيليكس أولوا، نائب رئيس السلفادور، وغريتشن ويتمر، حاكم ولاية ميشيغن بالولايات المتحدة، وأوروبا مع إركي كيلدو، وزير الاقتصاد والصناعة في إستونيا، وإفريقيا مع إسماعيل مفالا نبي، وزير التخطيط والتعاون الدولي في غينيا، بحسب المصدر نفسه.

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