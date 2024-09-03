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مباحثات هاتفية بين الإمارات وبريطانيا

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بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مسارات تطوير التعاون بين البلدين، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقالت الوكالة إن الرئيس الإماراتي ورئيس الوزراء البريطاني استعرضا “عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط”. 

وأكد الجانبان في هذا السياق “حرص البلدين على دعم جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي” مشددين على “أهمية تحرك المجتمع الدولي لاحتواء التوترات المتصاعدة في المنطقة ومنع توسع الصراع فيها بما يهدد أمنها واستقرارها”، وفق الوكالة.

أم/نور

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