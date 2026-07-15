مبادرة “ثلاجة الفريج” تواصل دعم عمّال دبي خلال الصيف بمساهمة من بنك الإمارات للطعام

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أعلن بنك الإمارات للطعام عن مساهمته في النسخة الثالثة من الحملة المجتمعية الإنسانية “ثلاجة الفريج”، والتي تهدف إلى توزيع مليوني عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.

وأطقت مؤسسة “فرجان دبي” هذه المبادرة، بدعم من مؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” وبالتعاون مع “سقيا الإمارات”، للحد من المخاطر الصحية الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مثل الجفاف والإجهاد الحراري.

وتركّز الحملة المجتمعية، التي تستمر حتى 3 أيلول/سبتمبر 2026، على عمال النظافة والبناء، وسائقي توصيل الطلبات، وعمال الزراعة للشوارع والطرق، في مختلف مناطق دبي.

م ل/ب ح