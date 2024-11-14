مباراة في كرة القدم بين إسرائيل وفرنسا محاطة بتدابير أمنية استثنائية

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قبل أقل من ساعة على انطلاق مباراة بين إسرائيل وفرنسا في باريس ضمن دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، بدأ المشجعون يدخلون ملعب ستاد دو فرانس وسط تدابير أمنية استثنائية أعقبت الصدامات مع مشجعين إسرائيليين في أمستردام الأسبوع الماضي.

وتهيمن الظروف السياسية على هذا الحدث الرياضي الذي يجري في ملعب ستاد دو فرانس في ضواحي باريس.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتلفزيون بي إف إم تي في “لن نرضخ إطلاقا لمعاداة السامية أينما كان”، وذلك قبل حضوره المباراة التي تنطلق عند الساعة 19,45 بتوقيت غرينيتش.

وبات ضمان أمن المباراة يطرح إشكالية كبرى في سياق من الاستقطاب في أوروبا، مع تصاعد الأعمال المعادية للسامية ولإسرائيل ومظاهر كراهية الإسلام منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتزايدت المخاوف من حصول تجاوزات بعد الأحداث التي أعقبت مباراة مسابقة الدوري الأوروبي بين أياكس أمستردام وفريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر في العاصمة الهولندية، إذ تعرّض مشجعون للأخير إلى الملاحقة والضرب في الشوارع، ما أدى إلى إصابة ما بين 20 إلى 30 شخصا وأثار السخط في الكثير من العواصم الغربية.

– مراقبة أماكن العبادة –

غير ان السلطات الفرنسية استبعدت بصورة قاطعة إلغاء مباراة الخميس أو تغيير موقعها مثلما فعلت بلجيكا في أيلول/سبتمبر.

وكتب وزير الداخلية برونو روتايو الجمعة على منصة إكس “يطلب البعض بتغيير موقع مباراة فرنسا-إسرائيل. لا أقبل بهذا: فرنسا لا تتراجع لأن ذلك سيعني الرضوخ أمام التهديدات بالعنف وأمام معاداة السامية”.

ودعت إسرائيل الأحد مشجعيها إلى تفادي التوجه إلى ستاد دو فرانس لكن مصدر في الشرطة أفاد أن حوالى “مئة مشجع إسرائيلي” سيكون موجودين في الملعب.

وقال رئيس الشرطة في باريس لوران نونيز لإذاعة راديو فرانس “اقول لهم بالطبع ان يأتوا. كل ظل الشروط الامنية مضمونة في المواصلات وعند مدخل الملعب وخلال المباراة”.

وطلب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الخميس من فرنسا “ضمان سلامة المشجعين الإسرائيليين” خلال المباراة.

وتعتزم السلطات ضمان الأمن في مواقع العبادة والمراكز الاجتماعية اليهودية في باريس وضواحيها القريبة، وفق مذكرة لمديرية الشرطة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

كما طلبت مديرية الشرطة من قوات الأمن تعزيز المراقبة في المواقع التي قد تشهد “تنقلات مشجعي (المنتخب الإسرائيلي)”.

وتخشى السلطات “تجمعات شبان من الأحياء الحساسة المجاورة وارتكاب جنح بحق العامة و/أو إخلال بالنظام العام”.

– ملعب نصف فارغ –

وأثّر السياق الأمني بشكل كبير على عدد الجماهير المتوقع حضورها المباراة، إذ قال وزير الداخلية برونو روتايو الأربعاء إن عدد المشجعين سيناهز 13 ألف متفرج في ملعب كبير يتسع لثمانين ألفا.

وسيحضر المباراة ماكرون ورئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه، بالإضافة إلى الرئيسين السابقين فرانسوا هولاند ونيكولا ساركوزي.

وفي الملعب، سيسمح برفع الأعلام الفرنسية والإسرائيلية حصرا، وسيمنع رفع أعلام فلسطينية أو “شعارات ذات طابع سياسي”، على ما أوضح لوران نونيز، فيما أكد مصدر في الشرطة أنه سيمنع رفع أي راية أخرى، حتى لو كانت راية منطقة فرنسية.

بور-ك ن/دص-غ ج/كام