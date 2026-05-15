مباراة كرة قدم بين فريقين للسيدات من الكوريتين تستقطب إقبالا جماهيريا

afp_tickers

2دقائق

بيعت تذاكر مباراة بين فريقي كرة قدم للسيدات من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، هي الأولى منذ أعوام، بالكامل خلال ساعات من طرحها للبيع، بحسب ما أفاد الاتحاد الكوري الجنوبي الجمعة.

وأوضح مسؤول في الاتحاد أن نحو سبعة آلاف تذكرة للمباراة بين فريقي نايغوهیانغ إف سي الكوري الشمالي وفريق سوون إف سي الكوري الجنوبي، بيعت خلال 12 ساعة من طرحها للبيع.

وتقام المباراة في مدينة سوون جنوب سيول في 20 أيار/مايو، ضمن الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا.

وهي المرة الأولى يخوض فريق رياضي من كوريا الشمالية مباراة في الجنوب منذ العام 2018. ولا يزال طرفا شبه الجزيرة الكورية في حالة حرب رسميا منذ انتهاء النزاع بينهما عام 1953.

ونظرا الى أن مسابقة دوري الأبطال مخصصة للأندية، لن تشهد المباراة أداء النشيد الوطني لكل فريق أو رفع علم بلاده، بحسب وسائل إعلام محلية.

ولن يحضر في المدرجات أي مشجعين من الشمال، اذ يحظر على الكوريين الشماليين عموما زيارة الجنوب.

ومن المقرر أن يصل فريق نايغوهیانغ إلى كوريا الجنوبية الأحد على متن رحلة جوية من بكين.

ويتأهل الفائز الى المباراة النهائية لمواجهة الفائز من نصف النهائي الثاني بين ملبورن سيتي الأسترالي وطوكيو فيردي بيليزا الياباني، والمقررة أيضا في كوريا الشمالية في 23 أيار/مايو.

وتُعدّ المنتخبات الوطنية الكورية الشمالية من الأقوى في القارة، وحصدت ألقابا دولية عدة في الأعوام الأخيرة.

سدل-سجه/كام/ب ح