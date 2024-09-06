مبازة ترامب-هاريس تدخل مرحلة مهمّة… بدء التصويت بالبريد الجمعة

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بعد أشهر من تنظيم الحملات والتجمّعات الانتخابية، وصل السباق الانتخابي الأميركي إلى محطّة أساسية، حيث ستُطلق ولاية كارولاينا الشمالية التي تشهد منافسة حادّة الجمهوري دونالد ترامب والديموقراطية كامالا هاريس، عمليات التصويت عبر البريد الجمعة.

ومن المقرر أن تبدأ كارولاينا الشمالية بعد ظهر الجمعة إرسال أكثر من 100 ألف بطاقة اقتراع إلى الأشخاص الذين لا ينوون التوجّه شخصيا إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.

وتحمل هذه الخطوة أهمية خاصة، لا سيما أنّ هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد تعدّ واحدة من الولايات الست أو السبع التي قد تحدّد الفائز في الانتخابات الرئاسية.

– ترامب أمام عناصر الشرطة –

وكان ترامب فاز في كارولاينا الشمالية بفارق ضئيل على جو بايدن في العام 2020. غير أنّ كامالا هاريس تعتمد على الأميركيين السود والشباب للفوز فيها على الملياردير الجمهوري، على اعتبار أنّ ترشيحها أعاد تحفيز هاتين الفئتين الانتخابيتين.

ويحقّق المرشّحان للبيت الأبيض نتائج متقاربة حاليا في استطلاعات الرأي.

ويعمل ترامب على استعادة الزخم عبر تمهيد الطريق أمام المناظرة المرتقبة ضد هاريس في العاشر من أيلول/سبتمبر، بعدما كان أحرز تقدما كبيرا على جو بايدن في استطلاعات الرأي.

وسيتحدث ترامب عند الساعة 21,00 (16,00 بتوقيت غرينتش) خلال مؤتمر صحافي في نيويورك، على أن يتوجّه بعد ذلك إلى كارولاينا الشمالية للتحدث بعد الظهر أمام نقابة الشرطة النافذة.

ويأتي ذلك قبل تجمّع آخر لحملته السبت في ويسكنسن التي تعتبر ولاية أخرى مهمّة في هذه الانتخابات.

من جهتها، توجّهت منافسته الخميس إلى ولاية بنسلفانيا استعدادا للمناظرة مع منافسها الجمهوري. وقد تنظّم شبكة “آي بي سي” في فيلادلفيا.

ولم تجرِ نائبة الرئيس إلا مقابلة واحدة منذ دخولها السباق الانتخابي، لكنها ستجري مقابلة أخرى مع محطة إذاعية ناطقة باللغة الإسبانية في منتصف النهار.

– صندوق هاريس –

ستعتمد المرشحة الخمسينية التي حلّت مكان جو بايدن بعد انسحابه من الانتخابات في نهاية تموز/يوليو، على الترويج لصندوق يحتوي على مئات ملايين الدولارات لإقناع الأميركيين بترشّحها خلال الأيام الستين المتبقية قبل الانتخابات.

وأعلن فريق حملة هاريس جمع 361 مليون دولار في آب/اغسطس، أي “أكثر بثلاث مرات” ممّا جمعه معسكر ترامب، على حد تعبيرها.

وبذلك، أفاد بيان بأن “المبلغ الذي جمع منذ دخول هاريس الحملة الانتخابية، بلغ 615 مليون دولار”.

وتملك المرشحة الديموقراطية احتياطيا من الأموال يبلغ 404 ملايين دولار، قبل أقل من شهرين من الانتخابات التي يتوقع أن تكون متقاربة للغاية والتي سيتخلّلها إنفاق مبالغ هائلة من قبل الجانبين.

وستنفق كامالا هاريس 370 مليون دولار على الأقل على الدعاية التي تنقل عبر التلفزيون والإنترنت بين الثاني من أيلول/سبتمبر وموعد الانتخابات في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.

من جهته، أعلن فريق حملة ترامب الأربعاء جمع مبلغ 130 مليون دولار منذ آب/أغسطس، وصدوقا بقيمة 295 مليون دولار متاحة على الفور.

سجك-ايو/ناش