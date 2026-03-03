The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مبعوث: إسرائيل وأمريكا تسيطران على معظم المجال الجوي الإيراني

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

3 مارس آذار (رويترز) – قال مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون اليوم الثلاثاء إن إسرائيل والولايات المتحدة تسيطران الآن على معظم المجال الجوي الإيراني، وأن هذا التفوق سيتضح جليا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح دانون للصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أن الصراع مع إيران لن ينتهي في يوم أو أسبوع.

وقال “كنا نعلم أنها لن تكون حربا سهلة. ندرك قدرات النظام الإيراني. لقد أنفقوا مليارات الدولارات على بنية الإرهاب التحتية، وكنا نعلم أنها ستكون عملية خطيرة”.

وأضاف “لكن هذا لن يدوم. نحن نتمتع بالتفوق. اليوم نسيطر على معظم المجال الجوي الإيراني، وأنا على ثقة بأننا سنتمكن من إظهار هذا التفوق خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وعندما سئل عن المدة التي قد تستمر فيها الهجمات الصاروخية الإيرانية على الدول المجاورة، قال دانون إن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران منذ يوم السبت نجحت في إضعاف قدراتها.

وقال “سيكون إطلاق الصواريخ أصعب عليهم”، مضيفا أن إيران أخفت منصات إطلاق تحت الأرض وفي الكهوف.

وتابع “لقد استعدوا لهذه العملية، لذا لن يحدث ذلك بين عشية وضحاها، لكنني أعتقد أنه سيكون تدريجيا”.

وذكر من ناحية أخرى أن على الحكومة اللبنانية التحرك فورا ضد مقاتلي حزب الله الذين يشنون هجمات على إسرائيل انطلاقا من الأراضي اللبنانية، وذلك لمنع تصعيد الموقف.

وقال إن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام كان محقا في قوله إن على حزب الله نزع سلاحه.

وأضاف “لكن التصريحات لا تسقط الصواريخ. نتوقع من الحكومة اللبنانية كبح جماح حزب الله والسيطرة على الوضع والتحرك الآن لمنع المزيد من التصعيد”.

وانجر لبنان إلى الحرب أمس الاثنين، عندما أطلق مسلحو حزب الله المتمركزون هناك النار على إسرائيل بطائرات مسيرة وصواريخ.

وحظر لبنان أمس الاثنين العمليات العسكرية لحزب الله، لكن المسلحين شنوا صواريخ على إسرائيل لليوم الثاني على التوالي اليوم الثلاثاء. وردت إسرائيل بإرسال قوات إلى جنوب لبنان وشن موجات من الغارات الجوية.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية