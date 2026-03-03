مبعوث: إسرائيل وأمريكا تسيطران على معظم المجال الجوي الإيراني

3 مارس آذار (رويترز) – قال مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون اليوم الثلاثاء إن إسرائيل والولايات المتحدة تسيطران الآن على معظم المجال الجوي الإيراني، وأن هذا التفوق سيتضح جليا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح دانون للصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أن الصراع مع إيران لن ينتهي في يوم أو أسبوع.

وقال “كنا نعلم أنها لن تكون حربا سهلة. ندرك قدرات النظام الإيراني. لقد أنفقوا مليارات الدولارات على بنية الإرهاب التحتية، وكنا نعلم أنها ستكون عملية خطيرة”.

وأضاف “لكن هذا لن يدوم. نحن نتمتع بالتفوق. اليوم نسيطر على معظم المجال الجوي الإيراني، وأنا على ثقة بأننا سنتمكن من إظهار هذا التفوق خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وعندما سئل عن المدة التي قد تستمر فيها الهجمات الصاروخية الإيرانية على الدول المجاورة، قال دانون إن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران منذ يوم السبت نجحت في إضعاف قدراتها.

وقال “سيكون إطلاق الصواريخ أصعب عليهم”، مضيفا أن إيران أخفت منصات إطلاق تحت الأرض وفي الكهوف.

وتابع “لقد استعدوا لهذه العملية، لذا لن يحدث ذلك بين عشية وضحاها، لكنني أعتقد أنه سيكون تدريجيا”.

وذكر من ناحية أخرى أن على الحكومة اللبنانية التحرك فورا ضد مقاتلي حزب الله الذين يشنون هجمات على إسرائيل انطلاقا من الأراضي اللبنانية، وذلك لمنع تصعيد الموقف.

وقال إن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام كان محقا في قوله إن على حزب الله نزع سلاحه.

وأضاف “لكن التصريحات لا تسقط الصواريخ. نتوقع من الحكومة اللبنانية كبح جماح حزب الله والسيطرة على الوضع والتحرك الآن لمنع المزيد من التصعيد”.

وانجر لبنان إلى الحرب أمس الاثنين، عندما أطلق مسلحو حزب الله المتمركزون هناك النار على إسرائيل بطائرات مسيرة وصواريخ.

وحظر لبنان أمس الاثنين العمليات العسكرية لحزب الله، لكن المسلحين شنوا صواريخ على إسرائيل لليوم الثاني على التوالي اليوم الثلاثاء. وردت إسرائيل بإرسال قوات إلى جنوب لبنان وشن موجات من الغارات الجوية.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)