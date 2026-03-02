The Swiss voice in the world since 1935
مبعوث: إسرائيل وأمريكا ستتأكدان من عدم امتلاك إيران قدرات نووية

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

2 مارس آذار (رويترز) – قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون اليوم الاثنين إن إسرائيل والولايات المتحدة لن توقفا عملياتهما ضد إيران حتى تتحقق أهدافهما، وستبذلان كل ما يلزم لضمان عدم امتلاك طهران قدرات نووية.

وفي حديثه للصحفيين في نيويورك، قال دانون إن إيران تشن “هجوما يأسا” ردا على ما وصفه بالضربات الأمريكية والإسرائيلية الحاسمة والدقيقة.

وأضاف أنه يعتقد أن الحرية للشعب الإيراني “ستأتي عاجلا لا آجلا”.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية )

