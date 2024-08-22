مبعوثة أمريكا بالأمم المتحدة: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة “يلوح في الأفق”

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الأمم المتحدة (رويترز) – قالت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد لمجلس الأمن يوم الخميس إن اتفاقا لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن “يلوح في الأفق”.

وحثت أعضاء المجلس على الضغط على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لقبول اقتراح لسد الفجوات في مواقف الجانبين.

وعقدت محادثات متقطعة على مدى أشهر بخصوص القضايا نفسها لكن إسرائيل وحماس تصران على مطالبهما.

وقالت توماس جرينفيلد إن اقتراح سد الفجوات الذي قدمته الولايات المتحدة وقطر ومصر قبل أيام يتوافق مع الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو أيار ووافق عليها مجلس الأمن في يونيو حزيران.

وأضافت أمام المجلس “قبلت إسرائيل اقتراح سد الفجوات. والآن يتعين على حماس أن تفعل الشيء نفسه. بصفتنا أعضاء في هذا المجلس، يتعين علينا أن نتحدث بصوت واحد وأن نستخدم نفوذنا للضغط على حماس لقبول الاقتراح”.

وأفادت مصادر مطلعة على المحادثات لرويترز بأن الخلافات المتعلقة بالوجود العسكري الإسرائيلي في المستقبل داخل غزة والإفراج عن المحتجزين الفلسطينيين تعرقل التوصل إلى الاتفاق، وذلك بسبب مطالب قدمتها إسرائيل منذ أن قبلت حماس باقتراح بايدن في مايو أيار.

وأردفت قائلة “إنها لحظة حاسمة لمحادثات وقف إطلاق النار وللمنطقة، وبالتالي يجب على كل عضو في هذا المجلس أن يستمر في إرسال رسائل قوية إلى الجهات الفاعلة الأخرى في المنطقة لتجنب الإجراءات التي قد تبعدنا عن إنجاز هذا الاتفاق”.

وتهدد الحرب في غزة منطقة الشرق الأوسط بأكملها مع اندلاع اشتباكات حدودية مستمرة منذ أشهر بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران وسط مخاوف من تصعيد أوسع نطاقا يجذب قوى كبرى.

كما توعدت إيران بالرد على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران يوم 31 يوليو تموز، واتهمت إسرائيل بالوقوف وراء قتله. ولم تؤكد إسرائيل أو تنف مسؤوليتها عن عملية الاغتيال.

وقالت توماس جرينفيلد “هناك خطر حقيقي من التصعيد الإقليمي. لذا دعونا نبذل كل ما في وسعنا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الآن”.