مبعوثة واشنطن بالأمم المتحدة: خفض التوتر بالشرق الأوسط يبدأ بهدنة في غزة

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(رويترز) – قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد يوم الثلاثاء إن الهدف العام للولايات المتحدة في الشرق الأوسط هو خفض التصعيد والردع والوقوف في وجه أي هجمات مستقبلية وتجنب الصراع الإقليمي.

وقالت جرينفيلد في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) “يبدأ هذا بإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار الفوري وإطلاق سراح الرهائن في غزة. نحن بحاجة إلى إنهاء هذا الأمر”.