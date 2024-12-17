مبعوثون غربيون في دمشق: قادة سوريا الجدد يسعون إلى طمأنتهم

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وصلت إلى دمشق الثلاثاء عدة بعثات دبلوماسية للقاء السلطات الجديدة التي تهيمن عليها هيئة تحرير الشام الإسلامية التي تسعى بدورها إلى طمأنة العواصم الأجنبية بشأن قدرتها على تهدئة الأوضاع في سوريا بعد نزاع مدمر استمرّ أكثر من 13 عاما.

وتعهّد قائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني الذي بات يستخدم اسمه الحقيقي أحمد الشرع، بحلّ الفصائل التي ساهمت في إسقاط بشار الأسد ودمجها في الجيش، كما دعا إلى رفع العقوبات الدولية عن البلاد.

في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، بدأت هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها، هجوما واسعا انطلاقا من شمال سوريا، مكّنها من دخول دمشق وإعلان إسقاط الأسد الذي فرّ من البلاد.

وفي بيان باسم تحالف الفصائل، قال الجولاني الإثنين، إنّه “يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة لا عقلية المعارضة … سيتمّ حلّ الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون”.

وبعد نصف قرن من حكم آل الأسد، تسعى السلطات الجديدة إلى طمأنة المجتمع الدولي، في وقت تجري العواصم الأجنبية اتصالات مع قادتها، بما في ذلك أبو محمد الجولاني.

والثلاثاء، وصلت إلى دمشق بعثة دبلوماسية فرنسية لأول مرة منذ 12 عاما، كما رُفع العلم الفرنسي فوق السفارة التي أُقفلت طيلة الفترة نفسها.

وقال المبعوث الفرنسي الخاص جان فرنسوا غييوم إن “فرنسا تستعدّ لتكون إلى جانب السوريين” خلال المرحلة الانتقالية.

وبعدما أعلن الاتحاد الأوروبي إرسال ممثل عنه، قالت مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس إنّ الاتحاد “مستعدّ” لإعادة فتح سفارته في دمشق.

الثلاثاء أيضا، سيلتقي دبلوماسيون ألمان ممثلين عن الحكومة السورية المؤقتة، بينما أعربت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني عن استعدادها للتحاور مع السلطة الجديدة في دمشق. ودعت إلى توخّي “أقصى درجات الحذر” في التعامل مع هيئة تحرير الشام.

وكانت الولايات المتحدة أفادت عن إقامة “اتصال مباشر” مع الهيئة. كما وصل وفد بريطاني الإثنين إلى دمشق.

بعد هروبه إلى موسكو في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، قال الأسد الإثنين إنّه غادر البلاد بعد سقوط دمشق، ووصف القادة الجدد بأنهم “إرهابيون”.

واستُقبل سقوطه بمشاهد الاحتفالات والفرح في مختلف أنحاء سوريا وبين السوريين في الخارج، بعد أكثر من 13 عاما على اندلاع نزاع دامٍ في البلاد في أعقاب القمع الوحشي الذي مارسه ضد الاحتجاجات التي بدات في العام 2011.

وخلّف هذا النزاع نصف مليون قتيل، كما تسبّب في مغادرة حوالى ستة ملايين سوري إلى الخارج، وفق التقديرات.

وقالت الأمم المتحدة إنّها تتوقع عودة مليون سوري إلى بلادهم في النصف الأول من العام 2025.

مع ذلك، يمثّل توحيد البلاد التي مزّقتها سنوات من الحرب تحديا كبيرا، في ظل وجود العديد من الفصائل ذات الولاءات المختلفة وأقليات دينية وعرقية.

ويأتي ذلك فيما لا تزال هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا قبل إعلان فك ارتباطها بتنظيم القاعدة)، مصنّفة منظة إرهابية من قبل العديد من العواصم الغربية، بما في ذلك واشنطن.

– “أمل حذر” –

في أسواق دمشق القديمة، أعاد معظم التجار فتح محالهم. واستكمل أصحاب محال سوق الحميدية صباح الثلاثاء طلاء واجهات محلاتهم باللون الأبيض بدلا من ألوان العلم السوري ذي النجمتين الخضراوين الذي كان معتمدا خلال فترة الحكم السابق.

وقال عمر بشور (61 عاما) وهو عامل بناء “نعمل منذ أسبوع بدون توقف على طلاء الواجهات باللون الأبيض، ولا يوجد عدد كافٍ من العمال لاستكمال (طلاء) جميع المحال”.

على المستوى الاقتصادي، ارتفعت أسعار بعض المواد، بينما انخفضت أسعار معظم المواد الغذائية والضروريات الأساسية في ظلّ رفع الضرائب بشكل مؤقت.

وقال أبو عماد الذي حوّل سيارته الصغيرة إلى دكان لبيع الخضار في ساحة السبع بحرات في وسط دمشق “الخير جاء دفعة واحدة، سقط النظام وانخفضت الأسعار وتحسّنت الحياة ونتمنى ألا يكون ذلك مؤقتا وأن يستمر على طول”.

وبعد اللقاء الذي عقده مع الجولاني الإثنين، أشار مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر عبر منصة إكس الثلاثاء، إلى إمكانية تزويد سوريا بالمزيد من المساعدات.

وقال “لدي شعور مشجّع بعد اجتماعاتي في دمشق، بما في ذلك مناقشات بنّاءة مع قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع. لدينا أساس لزيادة الدعم الإنساني الضروري إلى المستوى الذي نطمح به”.

– “مصالحة” –

رغم أنّ بشار الأسد قدّم نفسه على أنه حامي الأقليات في البلاد ذات الغالبية السنية، إلا أنّ العديد من الدول والمنظمات التي رحّبت بسقوطه، تترقب بقلق كيف ستتعامل السلطات الجديدة مع هذه الأقليات.

وقال أحمد الشرع الإثنين خلال لقائه أعضاء من الأقلية الدرزية التي تقدّر بنسبة 3 في المئة من السكان، إنّ “سوريا يجب أن تبقى موحّدة، وأن يكون بين الدولة وجميع الطوائف عقد اجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية”.

وخلال لقائه دبلوماسيين بريطانيين في دمشق، أشار إلى “ضرورة عودة العلاقات”، مؤكدا في الوقت ذاته على “أهمية إنهاء كافة العقوبات المفروضة على سوريا حتى يعود النازحون السوريون في دول العالم إلى بلادهم”.

ودافع رياض الأسد وهو أحد زعماء المعارضة، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، عن فكرة أن تكون لسوريا “علاقات جيدة مع كلّ دول العالم”.

وطالب العقيد السابق في الجيش السوري ومؤسس الجيش السوري الحر الذي يضم جنودا منشقين، بأن يحاسَب أعضاء الحكومة المخلوعة على الجرائم التي ارتكبوها. وقال “هدفنا هو المغفرة والمصالحة، ولكن يجب أن تكون هناك عدالة انتقالية، حتى لا تكون هناك أعمال انتقامية”.

بور-سغ/ناش/ص ك