The Swiss voice in the world since 1935
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مبعوثو الاتحاد الأوروبي يقرون عقوبات على 19 مسؤولا وكيانا في إيران بسبب انتهاك حقوق الإنسان

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بروكسل 11 مارس آذار (رويترز) – قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إن مبعوثي الاتحاد الأوروبي وافقوا على فرض عقوبات جديدة على 19 مسؤولا وكيانا إيرانيا فيما يتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وكتبت كالاس على منصة إكس “الاتحاد الأوروبي سيحمي مصالحه وسيلاحق المسؤولين عن القمع الداخلي مع استمرار الحرب في إيران… هذا يبعث برسالة إلى طهران مفادها أن مستقبل إيران لا يمكن أن يبنى على القمع”.

وسيتطلب استكمال فرض العقوبات، التي كانت قيد الإعداد منذ ما قبل بدء الحرب، صدور موافقة نهائية من مجلس الاتحاد الأوروبي.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية