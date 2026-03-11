مبعوثو الاتحاد الأوروبي يقرون عقوبات على 19 مسؤولا وكيانا في إيران بسبب انتهاك حقوق الإنسان

بروكسل 11 مارس آذار (رويترز) – قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إن مبعوثي الاتحاد الأوروبي وافقوا على فرض عقوبات جديدة على 19 مسؤولا وكيانا إيرانيا فيما يتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وكتبت كالاس على منصة إكس “الاتحاد الأوروبي سيحمي مصالحه وسيلاحق المسؤولين عن القمع الداخلي مع استمرار الحرب في إيران… هذا يبعث برسالة إلى طهران مفادها أن مستقبل إيران لا يمكن أن يبنى على القمع”.

وسيتطلب استكمال فرض العقوبات، التي كانت قيد الإعداد منذ ما قبل بدء الحرب، صدور موافقة نهائية من مجلس الاتحاد الأوروبي.

