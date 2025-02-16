مبعوث أمريكا للشرق الأوسط: استئناف محادثات المرحلة الثانية لاتفاق غزة هذا الأسبوع

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نيويورك (رويترز) – قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف يوم الأحد إن المحادثات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ستستأنف هذا الأسبوع “في مكان سيتم تحديده”.

وأضاف لقناة فوكس نيوز أنه أجرى مكالمات “مثمرة وبناءة للغاية” يوم الأحد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية.

وقال ويتكوف إن المحادثات تناولت “تسلسل المرحلة الثانية، وتحديد مواقف الجانبين، حتى نتمكن من فهم… أين نقف اليوم، ثم مواصلة المحادثات هذا الأسبوع في مكان سيتم تحديده حتى نتمكن من معرفة كيفية الوصول إلى نهاية المرحلة الثانية بنجاح”.