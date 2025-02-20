مبعوث أمريكا للشرق الأوسط: خطة ترامب بشأن غزة ليست لتهجير الفلسطينيين

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ميامي (رويترز) – قال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف يوم الخميس إن خطة الرئيس دونالد ترامب لغزة لا تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، وإن الحديث عن مستقبل غزة يتحول نحو كيفية إيجاد مستقبل أفضل للفلسطينيين.

واقترح ترامب في الرابع من فبراير شباط أن تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى منها مصر والأردن، وهو اقتراح أثار غضبا دوليا.

لكن ويتكوف قال خلال حديثه في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بميامي استضافته منظمة غير ربحية مرتبطة بصندوق الثروة السيادي السعودي إن تعليقات ترامب بشأن غزة تعلقت بشكل أكبر بتجربة حلول مختلفة عن تلك المقترحة على مدى السنوات الخمسين الماضية.

وذكر أن الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خلفت دمارا هائلا في قطاع غزة وملأته بذخائر لم تنفجر، وأصبح من المستحيل إيجاد كيفية لتمكين الأفراد من العودة.

وأضاف ويتكوف في كلمة خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بميامي “سيتطلب الأمر كثيرا من التنظيف والخيال، وخطة رئيسية رائعة، وهذا لا يعني أننا نسير على خطة للتهجير”.

وتابع “عندما يتحدث الرئيس عن هذا، فهذا يعني أنه يريد أن يدفع الجميع للتفكير في ما هو مقنع وما هو الحل الأفضل للشعب الفلسطيني”.

وأردف “على سبيل المثال، هل يريدون العيش في منزل هناك، أم يفضلون الحصول على فرصة للانتقال إلى مكان أفضل.. للحصول على وظائف وفرص عمل وآفاق مالية أفضل؟”.