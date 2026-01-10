مبعوث أمريكي: أطالب جميع الأطراف في سوريا بضبط النفس

10 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك إن الاشتباكات الأحدث بين القوات الكردية وقوات الحكومة في حلب “تثير قلقا بالغا” وتُهدد اتفاق الدمج الموقع في مارس آذار 2025 بين قوات سوريا الديمقراطية وحكومة دمشق.

وأضاف براك عقب لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني “نحث جميع الأطراف على ضبط النفس إلى أقصى درجة ووقف الأعمال القتالية على الفور والعودة إلى الحوار”.

وأكد براك أن فريق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على استعداد لتيسير التواصل بين الجانبين للمضي قدما في عملية الدمج.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)