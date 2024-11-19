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مبعوث أمريكي في بيروت بعد موافقة لبنان وحزب الله على مقترح هدنة

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بيروت (رويترز) – أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بوصول المبعوث الأمريكي آموس هوكستين إلى بيروت يوم الثلاثاء لإجراء محادثات مع مسؤولين بشأن هدنة بين جماعة حزب الله وإسرائيل بعد ساعات من موافقة الجماعة المدعومة من إيران على اقتراح صاغته واشنطن.

والزيارة مؤشر على التقدم الذي تحرزه جهود دبلوماسية تقودها الولايات المتحدة بهدف إنهاء الصراع الذي تحول إلى حرب واسعة في أواخر سبتمبر أيلول عندما شنت إسرائيل هجوما كبيرا على حزب الله.

وقال علي حسن خليل مساعد رئيس مجلس النواب نبيه بري لرويترز يوم الاثنين إن الحكومة اللبنانية وحزب الله وافقا على اقتراح أمريكي لوقف إطلاق النار تم تسليمه كتابيا الأسبوع الماضي وأبديا بعض التعليقات على المضمون.

ولم يصدر تعليق بعد من إسرائيل.

وفوض حزب الله حليفه القديم بري للتفاوض على وقف لإطلاق النار، لكن كلا من الجماعة اللبنانية وإسرائيل صعدا القتال بالتوازي مع استمرار الجهود السياسية.

وأشار دبلوماسي مطلع على المحادثات إلى أن التفاصيل لا تزال بحاجة إلى تسوية محذرا من أن هذا قد يعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال خليل إن إسرائيل تحاول التفاوض “تحت النار للضغط علينا”، في إشارة إلى تصعيد قصفها لبيروت والضاحية الجنوبية معقل حزب الله، لكنه أوضح أن “هذا لن يؤثر على موقفنا ولن يغير من قناعاتنا”.

ورفض الخوض في تفاصيل الملاحظات على المقترح، لكنه قال إن “لبنان سلم ملاحظاته على الورقة بأجواء إيجابية” وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي أنهى حربا سابقة بين حزب الله وإسرائيل في عام 2006.

وتنص بنود القرار على ألا يكون لحزب الله أي وجود مسلح في المنطقة الواقعة بين الحدود اللبنانية الإسرائيلية ونهر الليطاني على بعد نحو 30 كيلومترا إلى الشمال من الحدود.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية