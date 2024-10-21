مبعوث أمريكي يجري محادثات لوقف إطلاق النار في لبنان وإسرائيل تستهدف مؤسسة مصرفية تابعة لحزب الله

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من ليلى بسام ومايا الجبيلي

بيروت (رويترز) – سيجري المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكستين محادثات مع مسؤولين لبنانيين في بيروت يوم الاثنين حول شروط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله، بينما قصفت إسرائيل فروعا لمؤسسة مصرفية وصفتها بأنه بنك الظل لجماعة حزب الله في أنحاء لبنان.

وتأمل الولايات المتحدة في إعطاء جهود السلام في الشرق الأوسط دفعة جديدة بعد قتل إسرائيل ليحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وهو مهندس الهجوم الذي قادته الحركة على إسرائيل العام الماضي والذي دفعها للرد بحملة عسكرية على غزة.

ويسعى مسؤولون أمريكيون إلى التوسط في هدنة في لبنان حيث تشن إسرائيل حملة برية منذ أسابيع وقتلت معظم القادة الكبار في جماعة حزب الله المدعومة من إيران والتي يقول إنه يقاتل إسرائيل دعما للفلسطينيين.

واستهدفت إسرائيل ليل الأحد فروعا لجمعية مؤسسة القرض الحسن في بيروت وجنوب لبنان وسهل البقاع وقالت إن حزب الله يستخدمها في تمويل عملياته العسكرية. وفرت مئات الأسر من منازلها القريبة من المواقع المستهدفة قبل الغارات، ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية.

ورأى شهود من رويترز أعمدة من الدخان الأسود تتصاعد إلى السماء بعد وقوع عشرة انفجارات على الأقل في ضواحي بيروت.

وذكر شهود أن حشودا في حالة ذعر ملأت الشوارع مما أدى إلى اختناقات مرورية في بعض مناطق المدينة أثناء محاولتهم الانتقال إلى أحياء يعتقدون أنها أكثر أمانا.

وقالت ميشلين جبور، التي تعمل بمحل مخبوزات في بيروت “كل يوم ضرب، ضرب، ضرب، وها الطيران وها المُسيرات، وما بتعرفي مين بتستهدف ومين بيروح بهيدا النهار”.

وذكر الجيش الإسرائيلي قبل هجوم ليل الأحد أنه سيستهدف جمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله، وهي بمثابة بديل للنظام المصرفي اللبناني.

وللجمعية، التي تقول الولايات المتحدة إن حزب الله يستخدمها في إدارة شؤونه المالية، أكثر من 30 فرعا في جميع أنحاء لبنان من بينها 15 فرعا في مناطق مكتظة بالسكان في وسط بيروت وضواحيها.

ولم تدل الجمعية أو حزب الله أو الحكومة اللبنانية بأي تعليق حتى الآن.

ومن المقرر أن يلتقي هوكستين رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الاثنين.

وقال بري لقناة العربية في مطلع الأسبوع إن زيارة هوكستين هي “الفرصة الأخيرة” للتوصل إلى هدنة قبل الانتخابات الأمريكية. وأضاف أنه سيرفض أي تعديلات على قرار الأمم المتحدة رقم 1701 الذي أنهى آخر صراع دموي بين حزب الله وإسرائيل في عام 2006.

وقال سكان بيروت إنهم لا يتوقعون أن تسهم زيارة المسؤول الأمريكي في إحراز تقدم.

وقال توني راوندوس (61 عاما)، وهو صاحب ورشة لتصليح السيارات “شو بيقدر يعمل هوكشتاين يعني؟… هيدا كله تضيع وقت، راح يقدر يشيل سلاح حزب الله هوكشتاين؟ ما راح يقدر يعمل شيء، تمثيلية، تمثيلية كبيرة؟”.

ولم يخفف الجيش الإسرائيلي من شدة حملته ويستعد أيضا للرد على هجوم صاروخي شنته إيران عليها في وقت سابق من الشهر رغم ممارسة واشنطن ضغوط عليها لعدم ضرب منشآت الطاقة أو المواقع النووية الإيرانية.

وذكر إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يوم الاثنين في مؤتمر صحفي أسبوعي أن طهران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتهديدات الإسرائيلية لمواقعها النووية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الجيش الأمريكي سارع إلى نشر نظامه المتقدم المضاد للصواريخ في إسرائيل، مضيفا أنه “في مواقعه الآن”.

ورفض أوستن ذكر ما إذا كان نظام الدفاع الصاروخي (ثاد) جاهزا للعمل، لكنه قال “لدينا القدرة على تشغيله بسرعة كبيرة ونحن نسير على نفس النهج الذي نطمح إليه”.