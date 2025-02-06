مبعوث أمريكي يحذر لبنان من نفوذ حزب الله في تشكيل الحكومة

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من سامية نخول وحميرة باموك ومايا الجبيلي

(رويترز) – من المتوقع أن يوجه مبعوث أمريكي رسالة شديدة اللهجة إلى زعماء لبنان خلال زيارته يوم الخميس، سيكون مفادها أن الولايات المتحدة لن تقبل نفوذا دون قيود لحزب الله وحلفائه على عملية تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية ودبلوماسي غربي ومصادر من دول بالمنطقة إن الرسالة ستتضمن إشارة إلى أن لبنان سيتعرض لعزلة أكبر ودمار اقتصادي ما لم يشكل حكومة ملتزمة بالإصلاحات ويلتزم بالقضاء على الفساد والحد من نفوذ جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد الأمريكي برئاسة مورجان أورتاجوس، نائب المبعوث الخاص للشرق الأوسط، مع الرئيس اللبناني المنتخب جوزاف عون ورئيس الوزراء المكلف نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وكُلف سلام قبل أكثر من ثلاثة أسابيع بتشكيل حكومة توزع فيها المناصب العليا عادة بين الطوائف اللبنانية بموجب نظام لتقاسم السلطة.

لكن الولايات المتحدة تسعى إلى الحد من النفوذ الذي قد يمارسه حزب الله على الحكومة في محاولة للاستفادة من الضربات التي تلقتها الجماعة اللبنانية في حربها مع إسرائيل العام الماضي.