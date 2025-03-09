مبعوث أميركي يقول إن الإفراج عن الرهائن في غزة ممكن “في غضون أسابيع”

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وصف المبعوث الأميركي الذي أجرى محادثات مباشرة غير مسبوقة مع حركة حماس الاجتماع بأنه “مفيد جدا”، معربا عن ثقته بإمكان التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة “في غضون أسابيع”.

وفي حديث إلى شبكة “سي ان ان”، أقر آدم بوهلر، وهو يهودي أميركي، بغرابة الموقف حين جلس وجها لوجه مع قادة حركة أدرجتها الولايات المتحدة على قائمة المنظمات “الإرهابية” منذ عام 1997، بدون ان يستبعد عقد مزيد من الاجتماعات معهم.

وقال بوهلر إنه يتفهم “انزعاج” إسرائيل من إجراء الولايات المتحدة محادثات مع حماس، مشيرا إلى أنه كان يسعى إلى تحريك المفاوضات “الهشة”.

وتابع “في نهاية المطاف، أعتقد أنه كان اجتماعا مفيدا جدا”، مضيفا “أعتقد أنه يمكن التوصل إلى شيء ما في غضون أسابيع (…) باعتقادي هناك اتفاق يمكنهم عبره إطلاق سراح جميع الرهائن، وليس الأميركيين فقط”.

ولفت بوهلر إلى أن هناك فرصة لإجراء مزيد من المحادثات مع حماس، قائلا “لا أحد يعلم (…) أحيانا قد تكون في المنطقة وتقوم بزيارة مفاجئة”.

ودخلت الهدنة في غزة حيّز التنفيذ في كانون الثاني/يناير، بعد أكثر من خمسة عشر شهرا من الحرب التي اندلعت إثر هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأتاحت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار عودة 33 رهينة الى إسرائيل بينهم ثمانية قتلى، فيما أفرجت إسرائيل عن نحو 1800 معتقل فلسطيني كانوا في سجونها.

ويتنازع الطرفان في شأن الانتقال إلى المرحلة الثانية.

والأسبوع الماضي، وجه الرئيس الاميركي دونالد ترامب ما وصفه بانه “آخر تحذير” لحماس لكي تطلق الرهائن الأحياء والأموات.

– تعهد بإعادة تايس –

وقال بوهلر “أتفهم خوف وقلق” الطرف الإسرائيلي حيال المحادثات، مضيفا “نحن الولايات المتحدة. نحن لسنا وكلاء لإسرائيل”.

ووصف مشاعره عند جلوسه أمام مسؤولي حماس، قائلا “أعتقد أنه عندما تمشي وتجلس أمام شخص ما، وأنت تعرف ما الذي فعله، فمن الصعب ألا تفكر فيه”.

أضاف أن “من المهم أن نتعاطف مع إنسانيتهم”، لكنه اعترف “من المؤكد أنه من الغريب معرفتهم على حقيقتهم”.

وأسفر هجوم حماس عن مقتل 1218 شخصا على الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، وفق حصيلة لفرانس برس تستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية، تشمل الرهائن الذين قُتلوا في الأسر.

وأدّت الحرب في غزة إلى مقتل 48458 شخصا على الأقل، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفقا لبيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

ووعد بوهلر أيضا بالذهاب إلى سوريا لإعادة أوستن تايس، الصحافي الأميركي الذي خطف هناك في عام 2012.

وكان تايس يعمل صحافيا مستقلا لدى وكالة فرانس برس وصحيفة واشنطن بوست ووسائل إعلام أخرى عندما تم اعتقاله عند نقطة تفتيش في آب/أغسطس 2012.

وأحيت إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الآمال بإمكان العثور على تايس وإعادته إلى بلاده.

وقال بوهلر إنه لا يعرف ما إذا كان تايس لا يزال حيا أم لا، مضيفا لشبكة “سي ان ان” “سأذهب إلى سوريا، وسأبذل ما استطيع لمعرفة الحقيقة”.

وتابع “إذا كان موجودا، سأعيده إلى الوطن. وإذا كان ميتا، سأقوم باستخراج رفاته بمساعدة مكتب التحقيقات الفدرالي (…) وسنعيده إلى والدته في الوطن”.

بور-ست/سام/ب ق